Grausamer Fund in der Wallonie : Zerstückelte Leiche in Kühlschrank auf dem Albertkanal gefunden

Oupeye Ein Zeuge macht am Dienstag einen entsetzlichen Fund am Rande des belgischen Albertkanals bei Oupeye. In einem übelriechenden Kühlschrank finden sich Arme und Beine einer Frau. Nun ermittelt die Polizei.