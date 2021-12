Tödlicher Unfall : Zwei Männer aus Alsdorf wegen Mordes angeklagt

Simmerath/Aachen Am 3. August 2020 starb bei einer Frontalkollision zweier Autos auf der Hahner Straße in der Nordeifel ein acht Jahre altes Mädchen. Ist es Opfer eines illegalen Rennens geworden?

Die Aachener Staatsanwaltschaft hat nach dem tödlichen Unfall auf der Hahner Straße am 3. August 2020 Anklage gegen zwei Männer aus Alsdorf erhoben. Die Ermittler werfen Arandjel S. und Phil T., beide Jahrgang 1999, vor, auf der langen Straße zwischen Simmerath-Lammersdorf und Roetgen-Mulartshütte einen illegales Rennen gefahren zu sein und dabei den Tod anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf genommen zu haben.

So steht es in der Anklage, wie einer der Verteidiger am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Sollte das Landgericht in Aachen die Anklage zulassen, müssen sich die beiden Männer wegen Mordes verantworten.