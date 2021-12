Dietmar Otte : Zentis-Belegschaft trauert um ehemaligen Geschäftsführer

Aachen Dietmar Otte, langjähriger Entwicklungsleiter und Geschäftsführer der Zentis GmbH, ist am Sonntag im Alter von 69 Jahren gestorben.

Von 2006 bis 2017 hat Dietmar Otte die Zentis GmbH & Co. KG in Aachen als Geschäftsführer geleitet. Am zweiten Weihnachtstag ist er im Alter von 69 Jahren unerwartet verstorben, wie sein ehemaliger Arbeitgeber am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärt.