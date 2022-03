Zahlen für 2021 : Zahl der Firmeninsolvenzen in NRW geht noch weiter zurück

Zahl der Firmeninsolvenzen in NRW geht noch weiter zurück

Im Jahr 2021 haben 3950 Unternehmen in NRW Insolvenz angemeldet (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Interaktiv Düsseldorf/Aachen Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der Firmenpleiten in Nordrhein-Westfalen auch 2021 weiter gesunken. Anders sieht das bei den Verbraucherinsolvenzen aus – auch in der Region.

Insgesamt beantragten 3950 Unternehmen ein Insolvenzverfahren, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Das waren 9,3 Prozent weniger als im Jahr 2020 und rund 26 Prozent weniger als im letzten Vorkrisenjahr 2019. Als mögliche Gründe für die Entwicklung nannten die Statistiker die zeitweilige Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und die staatlichen Konjunkturhilfen während der Pandemie. Die Zahl der Privatinsolvenzen nahm dagegen deutlich zu.

Allerdings gab es große Unterschiede zwischen den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen. Während die Zahl der Pleiten in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei Reisebüros und bei Reiseveranstaltern 2021 unter dem Niveau der Vorjahre lag, gab es bei Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen mehr Insolvenzen als vor der Pandemie.

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen war den Angaben nach mit über 20.500 Fällen mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Zahl der Insolvenzverfahren von ehemals selbstständig Tätigen stieg sogar um 120 Prozent auf 2300. Eine mögliche Ursache für den Anstieg sieht IT.NRW in dem Ende 2020 beschlossenen Gesetz zur weiteren Verkürzung der Restschuldbefreiung. Es könne dazu geführt haben, dass Schuldner ihre Insolvenzanträge zunächst zurückgestellt und erst im Jahr 2021 gestellt hätten.

Auch in der Region ist die Veränderung der Insolvenzen 2021 im Vergleich zum Vorjahr enorm. Den größten Anteil machen Verbraucherinsolvenzen aus. Nur in vier Kommunen wurden im Jahr 2021 weniger Insolvenzen beantragt: in Inden, Nideggen, Nörvenich und Wassenberg.