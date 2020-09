Kostenpflichtiger Inhalt: „Care and Mobility Innovation“ : Wie wollen wir in Zukunft leben?

Elke Breidenbach, Leiterin der Wirtschafts - und Strukturentwicklung beim Zweckverband der Region Aachen und Isabel Pitre, Koordinatorin Wissenschaft der Stadt Aachen beschäftigen sich mit der Frage, wie Mobilität und Versorgung in Aachen zukünftig gestaltet werden sollen. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Wie sieht das Leben in Aachen zukünftig aus? Einen Beitrag dazu leisten soll jetzt das Projekt „Care and Mobility Innovation – In Zukunft gut versorgt und intelligent mobil“, das vom Land NRW und aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wird.