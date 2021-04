Nachhaltige Vision von Christian Felber : Wie könnte eine Wirtschaft fürs Gemeinwohl aussehen?

Zur Person

Der gebürtige Salzburger Christian Felber (48) ist Buchautor und Mitbegründer von Attac Österreich. Mit seinem Projekt Gemeinwohl-Ökonomie ist er inzwischen in 33 Staaten aktiv. Mehrfach hatte Felber zudem Lehr- und Forschungsaufträge an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, unter anderem am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.

Am Dienstag, 13. April, ist Felber Gast der Bischöflichen Akademie in Aachen. Dort wird er zwischen 19 und 21 Uhr zum Thema „Gemeinwohl-Ökonomie – ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft: Wie der Wandel gelingen kann“ referieren. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung nur online statt. Dazu ist eine Anmeldung unter www.bak-ac.de notwendig. (jozi)