RWTH kooperiert mit Indien : Wie sicher ist die Wasserversorgung in Zukunft?

„Es wird nasser im Winter und die Sommer werden trockener, das ist die Tendenz“, sagt Prof. Holger Schüttrumpf, Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Jeder Deutsche verbraucht heute knapp über 120 Liter Wasser am Tag. An der RWTH Aachen wird erforscht, wie das Problem der Wasserknappheit in asiatischen Megastädten gelöst werden kann, und wie sich der Klimawandel und das Konsumverhalten hier auf die Situation dort auswirkt.

Wie es sich anfühlt, wenn kein sauberes Wasser aus dem Hahn kommt, haben die Aachener im Januar erfahren dürfen, als die Stawag eine vermeintliche Bakterienbelastung feststellte. Zum Glück war es nur ein Fehlalarm, aber vielen wurde bewusst, wie selbstverständlich sauberes Trinkwasser hierzulande ist.

Die Grundlage für die sichere Wasserversorgung liegt lange zurück, denn eine solche Planung erfordert Weitsicht. Mit dem Bau der Dreilägerbachtalsperre beispielsweise, eine wichtige Bezugsquelle, wurde bereits 1909 begonnen. Spatenstich der Urfttalsperre war sogar schon 1900. Die Kalltalsperre, die Stauanlage Heimbach und die Rurtalsperre stammen alle aus den 1930er Jahren.

Auch bei kleineren Wasserbauprojekten müssen die Ingenieure den Wasserbedarf der kommenden Jahre und Jahrzehnte berücksichtigen. Dazu zählt natürlich das Wasser für den alltäglichen Gebrauch, also etwa zum Trinken, Waschen und Kochen. Jeder Deutsche verbraucht knapp mehr als 120 Liter am Tag. Um 1970, als der Pro-Kopf-Verbrauch bei etwa 140 Litern täglich lag, wurde für das Jahr 2000 eine Zunahme auf 220 Liter angenommen. Viele Abwasserleitungen wurden daher überdimensioniert.

Das meiste Wasser verbrauchen in Deutschland der Industriesektor (72 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs) und die Landwirtschaft (14 Prozent). Hier gestalten sich Prognosen für die Wissenschaftler schwierig. Wie wird sich der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit in der Industrie auswirken? Wie stark steigt der Wasserbedarf in der Landwirtschaft? In trockeneren Regionen Europas verbraucht die Landwirtschaft 70 Prozent des gesamten Trinkwassers und mehr.

Diesen Fragen geht Prof. Holger Schüttrumpf, Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen, und sein Kollege Prof. Jürgen Stamm von der TU Dresden nach. „Wir wissen, dass es einen Klimawandel gibt“, sagt Schüttrumpf. „Wir hatten weltweit mehrere Dürrejahre in Folge. Es geht jetzt also darum, mit dem Klimawandel klarzukommen, und seine Auswirkungen auf uns Menschen und die Natur abzuschwächen, um die Wassersicherheit langfristig zu gewährleisten.“

Immenser Wasserstress in Asiens Megastädten

Seit Anfang Mai entwickeln die beiden Wasserbauexperten gemeinsam mit ihren Teams und Partnern das „Global Water and Climate Adaptation Centre“ am Indian Institute of Technology Madras IIT in Chennai, Indien. Gefördert wird es vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), der weltweit größten Förderorganisation für internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern.

Das Zentrum wird bis Dezember 2025 mit insgesamt 2,8 Millionen Euro finanziert, eine Verlängerung um weitere fünf Jahre bis 2030 ist möglich. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden zu unterschiedlichen Wasserbauthemen interdisziplinär zusammenarbeiten. Der Fokus liegt auf den Megastädten in Asien.

„Asien – und gerade Südostasien – ist eine ganz entscheidende Region für die Zukunft“, sagt Schüttrumpf. „Hier leben unheimlich viele Menschen und der Wasserstress ist dort heute schon immens.“ Der bewusste Umgang mit Wasser sei dennoch nicht so leicht zu vermitteln.

Mit den Projektpartnern wollen die deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Situation hinsichtlich Wassersicherheit und Wasserqualität infolge des Klimawandels erforschen. Zusätzlich entwickeln sie einen gemeinsamen Masterstudiengang „Wassersicherheit und globaler Wandel“ sowie eine Doktorandenausbildung.

„Wir planen einen Masterstudiengang an vier Universitäten: Aachen, Dresden, Chennai und Bangkok“, sagt Schüttrumpf. Die gemeinsamen Vorlesungen sollen online stattfinden. „Das ist keine Entwicklungshilfe, wir arbeiten wissenschaftlich zusammen. Unser Know-how ist nicht einfach auf andere Länder übertragbar, sondern es müssen aufgrund der unterschiedlichen wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Kulturen und Gesellschaften individuelle Lösungen gesucht werden. Studierende auf beiden Kontinenten müssen frühzeitig für das Thema Wassersicherheit sensibilisiert werden.“

Schlechte Gesamtbilanz

Holger Schüttrumpf betont, dass auch die Menschen hier an den Ursachen der Wasserprobleme in Südostasien mitverantwortlich sind. Nicht nur durch die Klimaveränderung, die vielerorts den Meeresspiegel anhebt und Überschwemmungen verursacht. „Berücksichtigt man unsere gesamte Wasserbilanz, sieht es schon gar nicht mehr so gut aus“, sagt Schüttrumpf. Der Kaffee, den wir hier kaufen, verbraucht beispielsweise pro Tasse eine Badewanne Wasser in einem wasserarmen Land wie Äthiopien oder Peru. In Indien werden für die Herstellung von einem Kilo Baumwolle über 10.000 Liter Wasser benötigt, woraus Kleidung auch für Europäer entsteht.