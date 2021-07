Finnisches Unternehmen Neste : Wie aus altem Fritten-Fett neuer Diesel wird

Altes Fritten-Fett wird von der Firma Neste recycelt (Symbolbild). Foto: dpa/Anja Mia Neumann

Düsseldorf Wer schon mal dabei war, wenn in der Kantine, im Restaurant oder in der Pommesbude der Fettabscheider geleert wird, kann es sich kaum vorstellen: Das, was so penetrant riecht, ist kein Abfall, sondern kann auch ein wertvoller Rohstoff sein.