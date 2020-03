Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Trianel-Geschäftsführer Sven Becker : „Wer den Stecker zieht, muss entschädigen“

Ist erst seit 1. Dezember 2013 am Netz: das Trianel-Steinkohlekraftwerk in Lünen mit seinem 750-Megawatt-Block. Wie lange das Kraftwerk noch laufen wird, ist Gegenstand der Verhandlungen zum Kohleausstieg. Foto: dpa/Marius Becker

Aachen Sven Becker ist verärgert: Gerade die Stadtwerke hätten in den vergangenen zehn Jahren in hochmoderne Steinkohlekraftwerke investiert und stünden nun vor einer Totalentwertung ihrer Investitionen, sagt der Geschäftsführer des Aachener Energieunternehmens Trianel. Im Interview übt er scharfe Kritik an der Bundesregierung und dem geplanten Kohleausstiegsgesetz.