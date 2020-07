Verbraucherinformationsgesetz : Wenn die Behörden Hygieneprotokolle herausgeben

Verbraucher haben inzwischen mehr Rechte und Anspruch auf die Hygieneprotokolle der Lebensmittelüberwachungsämter. Sie dürfen sich rückwirkend für die letzten fünf Jahre informieren, wie Imbissstuben, Restaurants oder auch Lebensmittelgeschäften kontrolliert wurden. Foto: dpa/Annette Riedl

Aachen Das Verbraucherinformationsgesetz verschafft Kunden neue Möglichkeiten. Private Antragsteller dürfen Berichte über amtliche Kontrollen erhalten, urteilte das Aachener Verwaltungsgericht. Mehr noch: die Antragsteller dürfen solche Berichte sogar veröffentlichen. Der Hotel- und Gaststättenverband sieht dabei Gefahren.

Die Betreiberin des Lebensmittelgeschäftes in Düren wehrte sich; sie wollte verhindern, dass die zuständige Kreisverwaltung die letzten Hygieneberichte herausgeben darf. Warum sollten unbeteiligte Fremde Einblick in ihren Betrieb bekommen? Und liege hier nicht ein unzulässiger Eingriff in ihre Berufsfreiheit vor? Vor dem Aachener Verwaltungsgericht erlitt sie eine eindeutige juristische Niederlage. Der Kreis Düren durfte auch privaten Antragstellern Berichte über amtliche Kontrollen herausgeben, urteilte die Kammer. Mehr noch: die Antragsteller dürfen solche Berichte sogar veröffentlichen.

Es ist nicht das erste Urteil, das die Rechte der Verbraucher in solchen Fällen betont. Die Basis für solche Ansprüche ist das Verbraucherinformationsgesetz (VIG). Vor Jahren wurde es nach etlichen Lebensmittelskandalen überarbeitet, als der Verbraucherminister noch Horst Seehofer (CSU) hieß. Verbraucher bekamen mehr Rechte, sie haben seitdem Anspruch auf die Hygieneprotokolle der Lebensmittelüberwachungsämter. Sie dürfen sich rückwirkend für die letzten fünf Jahre informieren, wie Imbissstuben, Restaurants oder auch Lebensmittelgeschäften kontrolliert wurden.

Änderungen durch neue Plattform

Die Nachfrage nach solchen Dokumenten ist deswegen kaum größer geworden, auch wenn bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1000 Euro keine Kosten entstehen. Das änderte sich erst Anfang 2019, als die Organisation Foodwatch die Internet-Plattform „Topf-Secret“ freischaltete. Mit wenigen vorbereiteten Klicks können seitdem Konsumenten die Berichte bei den Behörden kostenlos anfragen und später auch hochladen. Der Anspruch ist an keine Voraussetzungen geknüpft. Die Betreiber der Geschäfte werden über die Anfrage informiert, sie können widersprechen, am Ende entscheidet die Behörde, ob sie ihre Dokumente – unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung – herausgibt.

Diese Praxis hat nicht nur in Düren Befürworter und Gegner. Fast 50.000 Anfragen sind inzwischen über die Plattform Topf-Secret bundesweit versendet worden, sagt Dario Sarmadi, der Sprecher des gemeinnützigen Vereins in Berlin. „Es geht dabei um Transparenz bei der Hygiene nicht nur in Restaurants, sondern auch in Hofläden, Tankstellen, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkten – kurz in allen Betrieben, die mit Lebensmitteln handeln.“ Die meisten Überwachungsbehörden, sagt Sarmadi, hätten ein eigenes Interesse, das Ergebnis ihrer Arbeit weiterzugeben. In der Städteregion zum Beispiel laufen jährlich zwischen 200 und 300 Anfragen auf, fast immer werde dafür die Plattform genutzt, sagt ein Sprecher.

Dehoga fürchtet Betriebe am Pranger

Wenig Begeisterung löst die Regelung dagegen beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga aus. „Betriebe dürfen nicht leichtfertig an einen öffentlichen Pranger gestellt werden“, sagt NRW-Sprecher Thorsten Hellwig, der befürchtet, dass auch Bagatellfälle aufgebauscht würden.

Bei gravierenden Verstößen gäbe es auch heute schon ausreichend Sanktionsmöglichkeiten durch Bußgelder, Betriebsschließungen oder Strafverfahren. „Uns geht es überhaupt nicht darum, uns schützend vor schwarze Schafe zu stellen, sondern deutlich zu machen, dass auch ‚weiße Schafe‘ ungerechtfertigterweise durch Publizierung betroffen sein könnten“, sagt er. Zudem lassen sich die Ergebnisse der Kontrollen nur vordergründig vergleichen. „Es gibt einen Ermessensspielraum, und der wird von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich ausgelegt.“ Der Dachverband hofft nun, dass das Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz Klarheit schafft, „ob die Veröffentlichungen rechtmäßig sind oder nicht“. Denn der Tenor der Urteile vor den Verwaltungsgerichten ist nicht einheitlich.

Foodwatch fordert ein Transparenzgesetz

Dario Sarmadi von Foodwatch wundert sich darüber, dass der Dachverband die wenigen schwarze Schafe in den eigenen Reihen auch noch schützen will. „Das sind dann die Betriebe, die sich durch fehlende Investitionen in die Hygiene auch noch einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche verschafft haben.“ Das Verbraucherinformationsgesetz kann aus Sicht von Foodwatch ohnehin nur eine Zwischenstation sein. Die Organisation macht sich stark für ein Transparenzgesetz wie es schon in einigen skandinavischen Ländern gibt, wo Behörden automatisch die Ergebnisse ihrer Kontrolle veröffentlichen.