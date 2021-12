3G am Arbeitsplatz : Wenn der Kollege den Corona-Test überwacht

Zur Einhaltung der 3G-Regel am Arbeitsplatz muss jedes Unternehmen eine individuelle Lösung finden. Foto: dpa/Robert Michael

Aachen Wer zur Arbeit will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Die Unternehmen müssen das kontrollieren – was einigen Aufwand mit sich bringt. Eine Umfrage in der Region.