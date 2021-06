Insolvenzen in NRW : Weniger Firmenpleiten, aber mehr unbezahlte Rechnungen

Insolvenzen in NRW

Interaktiv Düsseldorf Insgesamt 1065 Unternehmen haben in Nordrhein-Westfalen im ersten Quartal 2021 Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das waren 18,8 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dennoch habe sich die voraussichtliche Höhe der unbezahlten Rechnungen der Pleitefirmen mit 3,5 Milliarden Euro fast verdreifacht, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit.

Allerdings profitierten davon nicht alle Branchen in gleichem Maße. So lagen die Insolvenzzahlen bei Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen zwischen Januar und März über den durchschnittlichen Quartalswerten der Jahre 2019 und 2020. Bei Reisebüros und Reiseveranstaltern lagen sie auf dem Vorkrisenniveau von 2019. Dagegen war die Zahl der Pleiten im Einzelhandel, in der Gastronomie, aber auch bei Künstlern und Kreativen unter dem Niveau von 2019.