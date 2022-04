Arbeitsmarkt : Welche Berufe schon jetzt durch Computer ersetzt werden können

In den vergangenen Jahren hat sich die Technologie derart weiterentwickelt, dass viele Tätigkeiten schon jetzt von Computern statt Menschen geleistet werden könnten. Welche das sind, lesen Sie hier.

Immer mehr Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen geraten durch Fortschritte der Computertechnik in Gefahr. Das ergab eine Untersuchung, die die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlichten.