Hydrogen Hub Aachen : Wasserstoffmobilität für die Modellregion

Jülich Wie kann die Energie- und Mobilitätswende erfolgreich gestaltet werden? Mit mehr als 330 regionalen und überregionalen Partnern liefert das Netzwerk Hydrogen Hub Aachen Antworten.

„Die Bedeutung der Wasserstofftechnologie zur nachhaltigen Energieerzeugung der Zukunft ist außerordentlich hoch“, erklärte Landrat Stephan Pusch aus Heinsberg im Rahmen der Hydrogen-Hub-Veranstaltung „Wasserstoffmobilität in der Grenzregion Aachen“ am vergangenen Mittwoch in Jülich. Der Hydrogen Hub Aachen ist ein Netzwerk aus mehr als 330 regionalen und überregionalen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Das Wasserstoff-Netzwerk wurde im vergangenen Jahr von der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg ins Leben gerufen, um eine bundesweite Modellregion für Wasserstoff aufzubauen.