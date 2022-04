Steuerratgeber : Was passiert mit Sonderwünschen beim Immobilienkauf?

Service Nicht selten fallen beim Immobilienkauf Sonderwünsche an. Doch muss man darauf auch Grunderwerbsteuer zahlen? Unser Kolumnist Egbert Dahley erklärt die Hintergründe.

Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung des Erwerbers. Hier ist in erster Linie der Kaufpreis zu nennen. Aber auch andere Leistungen, die beim Kauf vertraglich vereinbart werden, wie die Übernahme von Verbindlichkeiten oder die Einräumung von Rechten für den Veräußerer (zum Beispiel ein Nießbrauchrecht), werden in die Besteuerung einbezogen.

Besonders beim Kauf eines Grundstücks, auf dem noch ein Gebäude zu erstellen ist, ist besondere Obacht geboten. Denn wenn sich aus den Vereinbarungen zwischen Verkäufer (zum Beispiel einem Bauträger) und dem Erwerber ergibt, dass der Erwerber das bei Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück letztendlich in bebautem Zustand erhält, werden nicht nur der Kaufpreis, sondern auch die Gebäudeerrichtungskosten in die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage einbezogen. Mit der Frage, in welchem Umfang solche Leistungen einbezogen werden müssen, beschäftigte sich das Finanzgericht Bremen in seinem Urteil vom 09.08.2021, Az. 2 K 77/21.