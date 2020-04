Kostenpflichtiger Inhalt: Gefeiert und vergessen : Was Lkw-Fahrer in der Corona-Krise aushalten müssen

Pause am Autohof: Doch aktuell sind oft Sanitäranlagen geschlossen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Aachen Aktuell werden sie überall gelobt, von der Politik, in Sozialen Medien oder in der Werbung. Doch tatsächlich sieht der Arbeitsalltag für Lkw-Fahrer aktuell nicht immer rosig aus. Ein Trucker aus der Städteregion Aachen spricht über seine Erfahrungen in der Corona-Krise.