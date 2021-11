Nach der Cyberattacke : Was bei Media Markt und Saturn gerade nicht geht

Der Elektronikhändler MediaMarktSaturn ist Ziel einer Cyber-Attacke geworden. Foto: dpa/Armin Weigel

Update Aachen Derzeit ist vieles in Media-Markt- und Saturn-Filialen nicht möglich. Der Grund: eine Cyber-Attacke. Was geht und was nicht.

Durch einen Cyberangriff ist die Handlungsfähigkeit des Elektronikhändlers MediaMarktSaturn im Kundengeschäft seit dem Wochenende eingeschränkt. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin der MediaMarktSaturn Retail Group in Ingolstadt ist derzeit zum Beispiel das Retournieren von Waren nicht möglich.

Probleme gebe es auch bei den Zahlungsmöglichkeiten – konkret bei Finanzierungen, dem Kauf auf Rechnung sowie beim Einlösen von Gutscheinen oder Coupons und der Erstellung eines Kaufbelegs geben. „Auf Wunsch werden Belege derzeit provisorisch per Hand erstellt“, sagte die Sprecherin.

Das Einkaufen per Click & Collect, also das Abholen von Onlinebestellungen im Markt, ist demnach aktuell ebenfalls nicht möglich. Zudem könne es vereinzelt zu Verzögerungen bei Lieferungen von nach Hause bestellten Waren und zu Einschränkungen in den Callcentern kommen, hieß es.

Man arbeite mit Hochdruck daran, die betroffenen Systeme zu identifizieren und entstandene Schäden schnellstmöglich zu beheben, hieß es weiter. Das Unternehmen hatte die zuständigen Behörden umgehend informiert. Betroffen sind alle Landesgesellschaften von MediaMarktSaturn.

Die zum Ceconomy-Konzern gehörende Gruppe betreibt in 13 europäischen Ländern insgesamt rund 1000 Märkte, darunter Saturn-Märkte in Aachen und Düren sowie Media-Markt-Filialen in Aachen, Eschweiler, Herzogenrath und Hückelhoven.

(cs)