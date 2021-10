Langes Insolvenzverfahren geht zu Ende : Was 20 Jahre nach dem Elsa-Desaster übrig bleibt

Da floss der Schampus noch in Strömen: Der erste Tag an der Börse Mitte 1998 wurde von der Aachener ELSA AG um ihren starken Mann Theo Beisch (am Tisch rechts) groß gefeiert. Dreieinhalb Jahre später brach das aufstrebende Vorzeigeunternehmen in sich zusammen. Das Insolvenzverfahren läuft heute immer noch – und endet nun bald. Foto: MHA/Wolfgang Plitzner

Aachen Vor fast 20 Jahren brach in Aachen die Elsa AG in sich zusammen. 100 Millionen Euro Schulden – und an der Börse verbrannten binnen Tagen weitere zig Millionen. Das Insolvenzverfahren läuft immer noch. Die Story wird aber nun bald enden. Und der Ex-Chef fliegt.

„Eine solche Zahlungsunfähigkeit habe ich noch nie gesehen.“ Worte, die Thomas Georg im April 2002 sprach. Was der Rechtsanwalt damit meinte: die Elsa AG. Rund zwei Monate zuvor war das Unternehmen, das als „Wunderkind“ der Computerbranche und gar als Sinnbild für den Aachener Strukturwandel gefeiert wurde, krachend in sich zusammengebrochen. Im damaligen Februar drehten sieben Banken der Elsa den Geldhahn zu, kurz darauf musste Insolvenzantrag gestellt werden.

Da war es jedoch längst zu spät, eine Rettung war nicht mehr möglich, sagte und sagt auch heute noch Thomas Georg, der vom Aachener Amtsgericht damals als Insolvenzverwalter eingesetzt worden war. Ganz im Gegenteil: Selbst für das Insolvenzverfahren wurden Bankkredite benötigt. Es war rein gar nichts mehr da, es gab keine Rücklagen, keine „Kriegskasse“. Der Öltank war leer, der Energieversorger wollte den Strom abschalten, Handyrechnungen waren nicht bezahlt. „Gerade mal 1000 Euro waren auf dem Konto“, erinnert sich Georg. „Masseunzulänglichkeit“ heißt das im Fachjargon. Was übersetzt grob gesagt eine Insolvenz in der Insolvenz bedeutet.

Wohlgemerkt sprechen wir hier von einem Unternehmen, das ein „Global Player“ am aufblühenden Computermarkt war. Und man meinte, der Höhenflug werde munter so weitergehen. Andere meinten das auch. So zeigte die Stadt Aachen nicht ohne Stolz auf Elsa nach dem Motto: Schaut her, solche Stars der IT-Branche haben bei uns ihr Zuhause. Was so weit ging, dass man Elsa ein großes Distributionszentrum ins Landschaftsschutzgebiet am Sonnenweg in der Aachener Soers zimmern ließ. Ohne Baugenehmigung.

Und heute, kurz vor dem unrühmlichen „Jubiläum“? Man mag es kaum glauben, aber das Insolvenzverfahren läuft am Aachener Amtsgericht immer noch. Dort heißt es auf Anfrage, dass das Verfahren nach all den Jahren nun bald auf die Zielgerade einbiegt. Darauf deutet auch eine öffentliche Bekanntmachung von Ende September. Darin heißt es, dass das Gericht „der Schlussverteilung zugestimmt“ habe.

ELSA und was daraus wurde Auferstanden aus Platinen Die Firmengeschichte von ELSA beginnt im Dezember 1980, als Klaus Langner und Andreas Steinkopf das Unternehmen gründeten. Im Januar 1981 erfolgte die Eintragung ins Handelsregister mit einem Stammkapital von gerade 20.000 D-Mark. 1986 steiß Theo Beisch zu ELSA, 1989 wurden Dependancen in den USA, Japan und Taiwan gegründet. Vom ersten Sitz in Würselen ging es über Stolberg nach Aachen, wo schließlich in der ehemaligen Tuchfabrik Führen in der Soers die Firmenzentrale verortet wurde. Im Juni 1998 ging ELSA an die Börse. Nach einem Verlust von 50 Millionen Euro im Jahr 2001 sowie 30 Millionen Euro Ausständen bei Lieferanten drehten sieben Banken Anfang Februar 2002 den Geldhahn zu. Rettungsversuche scheiterten, im Mai 2002 war Schluss. Nach der Pleite versuchte es Ex-ELSA-Finanzvorstand Josef Beisch, Vetter von Theo, zusammen mit einem Partner mit der „Neuen ELSA“, die jedoch ebenfalls krachend scheiterte. Weitaus erfolgreicher waren einstige Mitarbeiter von ELSA, die sogenannte „Management buy outs“ gründeten. So etwa Ralf Koenzen, der die Lancom aus der Taufe hob. Das Unternehmen mit Sitz in Würselen hat heute rund 350 Beschäftigte. Gleiches gilt für Devolo. Diese Firma wurde von Heiko Harbers gegründet und ist in Aachen beheimatet. Der Name ELSA lebt ebenfalls noch. 2003 war er nach Taiwan verkauft worden, wo sich die „ELSA Technologies“ gründete, die auch einen Ableger in Deutschland hatte. Diesen gibt es jedoch nicht mehr.

Will sagen, dass nun das an Elsa-Gläubiger verteilt werden kann, was noch an Geld herausgekratzt werden konnte. Etwa durch Verkäufe von Namen und Rechten. Beispielsweise verkaufte Rechtsanwalt Georg den Namen Elsa an taiwanesische Investoren. Die letzten Grundstücksteile veräußerte Georg erst vor wenigen Jahren. Auch er sagt, dass nun bald der Deckel auf den Fall Elsa gemacht wird. Bis Ende des Jahres, so schätzt er im Gespräch mit unserer Zeitung, kann besagte Schlussverteilung über die Bühne gegangen sein.

Verteilt werden können 2.248.003 Euro. Und 83 Cent. Das ist allerdings fast nichts im Vergleich mit den Verbindlichkeiten, die im Laufe des Insolvenzverfahrens gemeldet wurden: 99.515.426 Euro. Und 45 Cent. Unserer Zeitung wurden damals Gläubigerlisten zugespielt, die so lang waren, dass man – salopp gesagt – eine Wand damit hätte tapezieren können. Von Großgläubigern wie Banken bis hin zu kleinen Handwerksbetrieben oder Einzelhändlern fand man dort so ziemlich alles. Und zu diesen Gläubigern gehören natürlich auch die Beschäftigten von damals, zu Hochzeiten rund 600 an der Zahl. Kurz vor der Pleite hatte sich bei Elsa noch ein Betriebsrat gegründet, der mit dem Insolvenzverwalter nun einen Sozialplan für die Belegschaft verhandeln musste.

Allein: Auch die damaligen Elsa-Beschäftigten haben bis zum heutigen Tag kein Geld gesehen. So steht es in einem anonymisierten Brief zweier Ex-Mitarbeiterinnen an unsere Redaktion. Sie bezeichnen es als „unfassbar“, dass das Verfahren immer noch läuft. Nach all der Zeit könnten ja schließlich keine weiteren Mittel oder Erkenntnisse auftauchen. Sie fühlen sich „hingehalten“ und werfen dem Insolvenzverwalter eine „Verzögerungstaktik“ vor. Mindestens 17 Beschäftigte seien zwischenzeitlich gestorben. „Es wäre schön, wenn die restliche ehemalige Belegschaft die Auszahlung des Sozialplans noch erleben könnte“, heißt es in dem Brief weiter.

Heute ein Gewerbepark: In den ehemaligen ELSA-Gebäuden sind nun verschiedene Unternehmen wie ein Architekturbüro, Hightechfirmen oder auch ein Fitness-Gym des Post-Telekom Sportvereins zu Hhause. Das große Auslieferungszentrum wurde Ende der 1990er Jahre mitten im Landschaftsschutzgebiet hochgezogen – ohne Baugenehmigung. Foto: ZVA/Stephan Mohne

Thomas Georg sagt, dass auch die Ex-Beschäftigten im Zuge der anstehenden Verteilung prozentual berechnet Geld erhalten. Man kann sich leicht ausrechnen, dass es nicht allzu viel sein wird. Dem Berg der Schulden steht nun eine Summe gegenüber, die gerade mal rund zwei Prozent dessen ausmacht. Dass das Verfahren so lange dauerte, sei in seiner enormen Komplexität begründet, so Georg. Über Jahre wurden die Forderungen geprüft, die Gläubigerlisten ein ums andere Mal überarbeitet, wurde mancher Rechtsstreit geführt und versucht, noch zu Geld zu machen, was sich zu Geld machen ließ. Beim Amtsgericht heißt es ebenfalls, dass solche „Großverfahren“ wegen oftmals vielfältiger Rechtsstreitigkeiten tatsächlich sehr lange dauern können.

Der Insolvenzverwalter bilanziert heute, dass insgesamt Forderungen in Höhe von 155 Millionen Euro eingingen. Und das von 1300 Gläubigern. Davon blieben besagte knapp 100 Millionen Euro von knapp 1000 Gläubigern. Thomas Georg sagt, er habe im Laufe der Jahre noch über elf Millionen Euro zum Beispiel über besagte Verkäufe „aktivieren“ können. Gerechnet habe er anfangs mit deutlich weniger.

Doch wie konnte es eigentlich zu dieser wirtschaftlichen Katastrophe kommen, die sich abspielte, kurz nachdem an der Börse die sogenannte „Dotcom-Spekulationsblase“ platzte, am damaligen „Neuen Markt“ völlig überbewertete Aktien von jungen Unternehmen abstürzten und auch den Leitindex Dax mit in die Tiefe rissen. Bei Elsa – Anfang der 1980er Jahre als „Elektrische Systeme Aachen“ gegündet (siehe Zusatzinfo) – war es mit dem Aufblühen der IT-Branche zügig aufwärts gegangen, zunächst vor allem im Feld der Datenkommunikation. 1986 stieß Theo Beisch dazu, der sich mit Grafikbeschleunigern beschäftigte. So waren es eben zu dieser Zeit insbesondere Modems und Grafikkarten, mit denen man Geld verdiente. 1988 kam mit dem Elsa-MicroLink 2400M das erste Modem auf den Markt, das nicht von der damaligen Bundespost stammte. So etwas kostete damals immerhin um die 2000 D-Mark. Auch die Grafikkarten aus Aachen, die weltweit als Spitzenprodukte galten, boomten. Entwickelt wurden auch Computerbildschirme. Bis 1996 erreichte der Umsatz fast 300 Millionen D-Mark. Die jährlichen Steigerungsraten betrugen bis zu sagenhafte 90 Prozent. Dass es da aber schon beim Gewinn erste kleine Dellen gab, fiel nur wenigen Insidern auf.

Mitte 1998 folgte, was für Elsa noch einmal einen Superbooster bringen sollte: der Börsengang. 70 Prozent aller Aktien waren im Besitz von Theo Beisch, dem seinerzeit starken Mann im Unternehmen. 700.000 Aktien kamen laut Beisch für 123 D-Mark in den freien Verkauf – im Fachjargon „free float“ und „Streubesitz“ genannt. Die Anleger stürzten sich begeistert auf die Elsa-Aktie. Der Kurs am ersten Börsentag lag entsprechend fast schon beim Doppelten, nämlich 240 Mark.

Wird nach fast zwei Jahrzehnten bald die Schlussverteilung im ELSA-Insolvenzverfahren vornehmen: Rechtsanwalt Thomas Georg. Viel zu verteilen gibt es allerdings nicht. Foto: ZVA/YVES SUCKSDORFF

Es kam das Jahr 2001. Und da war von Gewinn keine Rede, sondern unter dem Strich stand ein Verlust von 50 Million Euro. Die Schulden bei Lieferanten lagen bei etwa 30 Millionen Euro. Anfang Februar 2002 zogen sieben Banken die Reißleine und kündigten Kreditlinien von fast 30 Millionen Euro, eine weitere folgte mit nochmals zehn Millionen Euro. Was bei Elsa auf Unverständnis traf. Man liege „voll im Plan“, habe die Kosten stark reduziert, hieß es am Sonnenweg. So oder so: Ende Februar musste Insolvenzantrag gestellt werden. Die Aktie ging in den freien Fall. Binnen kürzester Zeit war sie nur noch um die vier Cent wert. Ein Wertverlust von 99,97 Prozent. Anders gesagt: Von einem Aktienpaket, das am ersten Börsentag umgerechnet 100.000 Euro wert gewesen war, blieben nun noch ganze 30 Euro übrig.

In den Wochen darauf versuchte Insolvenzverwalter Thomas Georg noch, Investoren an Land zu ziehen. Doch das war vergebene Mühe. „Die Taube auf dem Dach zuckt höchstens noch, landen wird sie wohl nicht mehr", sagte Georg im April 2002. Anfang Mai wurde dann der Betrieb eingestellt. Der Insolvenzverwalter bekundete, dass eine Rettung noch gut möglich gewesen sei, wenn früher gehandelt worden wäre. Tatsächlich hatten auch externe Unternehmensberatungen Elsa unter die Lupe genommen und waren zu dem Ergebnis gekommen, dass sich auch im Management personell etwas hätte ändern müssen. Geschäftsführer und Mehrheitsaktionär Beisch ließ sich davon aber nicht beeindrucken und blieb.

Theo Beisch findet man heute in Regensburg. Der passionierte Pilot hat dort vor einigen Jahren eine Firma für Luftfahrtelektronik gegründet. „Im Vergleich zu Elsa eher ein ambitioniertes Hobby“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Schon damals übte Beisch scharfe Kritik an den Banken und am Insolvenzverwalter, sah bei ihnen eine Mitschuld am Elsa-Ende. Und das sieht er heute immer noch so. Die Banken hätten „auf Teufel komm raus“ aus ihrem Elsa-Engagement heraus gewollt, ohne genauer hinzusehen. „Sie tragen eine Mitverantwortung dafür, dass die anderen Gläubiger und die Aktionäre so viel Geld verloren haben“, sagt er.

Dem Insolvenzverwalter wirft er vor, längst nicht so viel erlöst zu haben, wie man hätte erlösen können. Was dieser naturgemäß komplett andersherum sieht. Die unterschiedlichen Sichtweisen wird man nach diesen 20 Jahren wohl kaum noch versöhnen können. Nach eigenen Fehlern befragt, sagt Beisch, er habe damals zu spät erkannt, dass der Grafikmarkt wegbreche. Der Börsengang sei auch nicht gut genug vorbereitet gewesen, wobei er auch da wieder eine Mitschuld der Banken sieht. Dass es für Elsa eine Zukunft hätte geben können, davon ist Beisch immer noch überzeugt. Die erfolgreichen Ausgründungen Lancom und Devolo (siehe Zusatzinfo) seien ein Beweis dafür.

Zum Ende des Insolvenzverfahrens haben nun die Beteiligten bis zum 17. November Zeit, schriftlich zur Schlussverteilung Stellung zu nehmen. Insolvenzverwalter Thomas Georg zog zum Thema Elsa bereits bei einer Pressekonferenz am 24. April 2002 sein Fazit, an dem sich bis heute nichts geändert hat: „Es schien mehr, als es war. Das ist die traurige Wahrheit.“