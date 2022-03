Putins Krieg : Warum jetzt auch Elektroautos teurer werden

Elektroauto an der Ladesäule: Auch die Fahrzeuge und ihre Batterien werden sich durch den Krieg in der Ukraine verteuern.Das ergibt eine Analyse des Kölner Instituts für Wirtschaft. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln Für viele Verbraucher wird der Krieg in der Ukraine beim Blick auf die Gas- und Stromrechnungen oder die Zapfsäule sichtbar. Putins Angriffskrieg krempelt aber auch andere Rohstoffmärkte um. Das Kölner Institut für Wirtschaft (IW) gibt einen Überblick.

Dass sich die westlichen Ölfirmen von russischen Importen abwenden, lässt sich seit einigen Tagen auch an den Charterraten für Rohöltanker ablesen – seit Kriegsbeginn sind Öltanker extrem gefragt. Der Grund: Russland liefert sein Öl nach Europa über kurze Schifffahrtsrouten und Pipelines, wie etwa die Druschba-Pipeline. Da diese Mengen nun wegfallen, müssen die Unternehmen ihr Öl aus anderen Quellen beziehen, die häufig nicht über eine Pipeline angebunden sind und längere Transporte erfordern. Auch Tanker, die verarbeitete Produkte wie Benzin oder Diesel transportieren, werden immer teurer.

Wie wichtig Russland für deutsche Verbraucher mit einem Diesel-Fahrzeug ist, wird auch an der Zapfsäule deutlich: In den vergangenen Wochen ist der Preis für den Kraftstoff kräftig gestiegen – der Liter hat sich um fast 66 Cent verteuert. Rund 14 Prozent des hierzulande vertankten Diesels stammen aus russischen Raffinerien. Aus Rohöl werden zudem Kraftstoffe gewonnen, neben Diesel beispielsweise auch Heizöl, Kerosin oder Benzin. Bei Letzterem müssen Autofahrer auch tief in die Tasche greifen: Seit Kriegsbeginn ist der Preis um 25 Prozent gestiegen.