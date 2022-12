Nachhaltig tanken : Warum E-Fuels gut fürs Klima sind

Wie nachhaltig sind E-Fuels wirklich? Foto: dpa/Tom Weller

Aachen Nur mit der Hilfe von synthetischen Kraftstoffen ist Klimaneutralität zu erreichen. Das sagt Stefan Pischinger von der RWTH Aachen. Das sind die Grenzen, Vor- und Nachteile von E-Fuels.

Synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) verfügen über kein gutes Image. Weil bei ihrer Herstellung viel Energie verbraucht wird, gelten sie als ineffizient. Entsprechend wird den E-Fuels kaum Bedeutung beigemessen, wenn es um klimaneutrale Antriebskonzepte geht. Aber trifft diese Beurteilung überhaupt zu? Können synthetische Kraftstoffe für Verbrennermotoren keinen Beitrag zum Schutz des Klimas leisten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was sind E-Fuels? Wie werden sie hergestellt?

Übersetzt steht der Begriff E-Fuels für Elektro-Kraftstoffe. Diese Bezeichnung ist verwirrend, weil der Sprit aus der Zapfsäule und nicht aus der Steckdose kommt. E-Fuels gelten dann als grüner oder nachhaltiger Kraftstoff, wenn bei ihrer Herstellung nur Ökostrom zum Einsatz kommt. Zunächst wird Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt (Elektrolyse). Der Wasserstoff kann dann mit Kohlendioxid (CO 2 ) aus der Luft weiterverarbeitet und zu Benzin, Diesel oder Kerosin raffiniert werden. Solche E-Fuels sind klimaneutral, weil beim Verbrennen nur jenes CO 2 freigesetzt wird, das zuvor der Luft entnommen wurde. Das gilt auch, wenn der Kohlenstoff aus Biomasse gewonnen wird.

Belasten E-Fuels die Luft?

Ja. Zwar sind synthetische Kraftstoffe auf der Basis von regenerativem Strom klimaneutral, aber bei ihrer Verbrennung entstehen im Motor wie bei Benzin oder Diesel Schadstoffe, die die Luft belasten. Zu nennen sind vor allem Stickoxide, Kohlenmonoxid und Feinstaub.

Warum gelten E-Fuels als ineffizient?

Die Produktion von synthetischem Kraftstoff verbraucht sehr viel Strom. Von der eingesetzten Energie werden nur zehn bis 15 Prozent in Fortbewegung umgesetzt. Der Wirkungsgrad ist also gering. Dagegen sind Elektroautos sehr effizient: Sie nutzen 70 bis 80 Prozent der Energie für die Fortbewegung. Ein Auto, das mit E-Fuels betankt wird, braucht für 100 Kilometer etwa so viel Strom wie ein E-Auto für 700 Kilometer.

Wie wichtig ist der Wirkungsgrad?

Stefan Pischinger hält den Wirkungsgrad nicht für entscheidend. Der Maschinenbauer ist Professor an der RWTH Aachen und leitet dort unter anderem das „Fuel Science Center“, in dem an alternativen Kraftstoffen geforscht wird. „Ja, die gesamte Wirkungsgradkette mit synthetischen Kraftstoffen ist schlechter als bei Elektrofahrzeugen, aber darauf kommt es nicht an, weil sie in Regionen produziert werden können, wo genug regenerative Energie vorhanden ist“, sagt Pischinger. Dort sei die Herstellung sehr preiswert möglich. Für den synthetischen Kraftstoff spricht zudem, dass fast alle Verbrennermotoren mit dem grünen Sprit gut zurechtkommen und dass sich die bestehende Infrastruktur an Tankstellen weiter nutzen lässt.

Sind E-Fuels also gut fürs Klima?

„Ohne synthetische Kraftstoffe werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen und auch keine zwei Grad“, meint Pischinger. Der Ausbau der Elektromobilität ist aus seiner Sicht absolut sinnvoll. „Aber es gibt etwa 1,4 Milliarden Pkw auf der Welt. Für die können nachhaltig produzierte E-Fuels eine klimaneutrale Lösung sein“, sagt der Wissenschaftler. Diese Einschätzung teilt Falko Ueckerdt, der am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung den Bereich Wasserstoff und E-Fuels leitet. „Ohne E-Fuels wird es keine Klimaneutralität geben“, so Ueckerdt. Sie hätten einen unverzichtbaren Anteil am Klimaschutz. Als Einsatzgebiet für synthetische Kraftstoffe hat er allerdings nicht Pkw im Blick, sondern schwere Lkw, Flugzeuge und Schiffe, weil Batterien dort ungeeignet seien.

Stefan Pischinger von der RWTH Aachen ist davon überzeugt, dass es ohne E-Fuels keine Klimaneutralität geben wird. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Wo stoßen E-Fuels an Grenzen?