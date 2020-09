Continental-Schließung : War das Aus für das Aachener Werk länger geplant?

Am Zaun des Aachener Continental-Werks nimmt die Zahl der Protestplakate täglich weiter zu. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Der Schlag für die 1800 Beschäftigten des Aachener Continental-Reifenwerks kam am Dienstag plötzlich – der Vorlauf muss laut Branchenkennern aber deutlich größer gewesen sein. Für die kommende Woche schnüren Gewerkschaft und Betriebsrat ein ganzes Paket an Protestmaßnahmen.

Für die 1800 Beschäftigten, die von der geplanten Schließung des Aachener Continental-Reifenwerks betroffen sind, war die Nachricht von Dienstag ein Schlag aus heiterem Himmel. Branchenkenner und Conti-Insider glauben jedoch, dass dieser Schritt von langer Hand vorbereitet worden sein muss.

Im Geschäft mit der Erstausrüstung von Neuwagen könne man nämlich nicht kurzfristig einem Kunden erklären, dass die Neureifen bald nicht mehr aus Deutschland, sondern beispielsweise einem Werk in Tschechien kommen. So etwas müsse von den Autoherstellern zertifiziert werden. Zumindest die Vorbereitungen für diesen Schritt müssten im Unternehmen längst begonnen haben. Continental gibt auf seiner Internetseite an, fast jeden dritten Neuwagen in Europa mit Reifen auszustatten.

Würde dies zutreffen, hätte der Dax-Konzern die Aachener Belegschaft wissentlich und bis wenige Tage vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung im Dunkeln über die bereits konkreten und möglicherweise länger gereiften Pläne gelassen. Bei Continental wollte man sich dazu am Freitag nicht äußern.

Der Schließungsplan sorgt auch politisch für immer größeren Wirbel. Nachdem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) das Thema am Mittwoch mit deutlichen Worten in Richtung Continental zur Chefsache machte, hat am Freitag auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in die Diskussion eingegriffen: „Ich erwarte jetzt, dass man bei Continental nicht im Windschatten der Krise Entscheidungen trifft, die man möglicherweise vorher schon erwogen hat.“ Er erwarte, dass das Unternehmen mit der Gewerkschaft Gespräche führe mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten, so Heil gegenüber der Rheinischen Post.

Scharfe Kritik kommt zudem von den regionalen Bundestags- und Landtagsabgeordneten der SPD, die der Konzernleitung das soziale Gewissen absprechen. „Beinahe zynisch ist es, dass diese Menschen, die teilweise seit Jahrzehnten für Continental in Aachen arbeiten, nun aus der Presseberichterstattung erfahren mussten, dass ihre Arbeitsplätze gestrichen werden“, schreiben die Parlamentarier Ulla Schmidt, Karl Schultheis, Martin Schulz, Stefan Kämmerling, Eva-Maria Voigt-Küppers und Claudia Moll in einem Brief an die Verantwortlichen. Auf Initiative des Vorsitzenden der Bürgermeisterversammlung der Städteregion Aachen, Alfred Sonders (Alsdorf/SPD), werden auch die Stadtoberhäupter einen Protestbrief verfassen.

Gewerkschaft und Betriebsrat planen unterdessen weitere Protestaktionen gegen die Schließung. So soll es am kommenden Samstag einen Aktionstag mit einer Großdemonstration vom Werk in die Innenstadt geben.

Ab Dienstag sind Mahnwachen am Werkstor in Aachen vorgesehen, am Mittwoch soll es eine Demonstration in Frankfurt geben und am Tag der Aufsichtsratssitzung wollen etliche Beschäftigte zur Konzernzentrale nach Hannover fahren.