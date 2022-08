Versteckte Preiserhöhungen : Das kommt auf Verbraucher im Lebensmittelhandel zu

Auch in den kommenden Monaten ist mit steigenden Preisen in den Supermärkten zu rechnen. Foto: dpa/Robert Michael

Hamburg Um Preiserhöhungen zu kaschieren, verkleinern Hersteller den Packungsinhalt ihrer Produkte. Die Verbraucher sollten genau hinschauen. Verbraucherschützer befürchten: „Der Höhepunkt kommt noch.“

Wer in den nächsten Wochen im Lebensmittelhandel zu den vertrauten Produkten greift, sollte genauer als sonst hingucken. Denn es ist gut möglich, dass die vertraute Packung oder auch nur der Packungsinhalt geschrumpft ist, auch wenn der Preis der alte ist.

Gründe für die „Schrumpfkuren“

„Wir werden das in Zukunft öfter sehen als in der Vergangenheit“, ist der Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf überzeugt. Der Grund: Handel und Hersteller scheuten sich, die eingeübten Preisschwellen wie beispielsweise 1,99 Euro zu überschreiten. „Wenn eine solche Schwelle überschritten wird, erscheint ein Produkt plötzlich deutlich teurer und es besteht die Gefahr, dass die Absatzmenge drastisch einbricht“, beschreibt Fassnacht das Problem.