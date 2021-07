Arbeitsgericht Aachen : Urteil: Lohnfortzahlung trotz Corona-Quarantäne möglich

Aachen Gericht stellt klar: Infektionsschutzgesetz sieht Entschädigungsanspruch nicht für arbeitsunfähige Mitarbeiter vor, sondern nur für in Quarantäne geschickte Verdachtsfälle, durch die eine Ansteckung verhindert werden soll.

Eine in der Corona-Pandemie angeordnete Quarantäne schließt die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber nicht aus. Das hat das Arbeitsgericht Aachen in einem am Dienstag veröffentlichen Urteil entschieden.