Steuerratgeber : Unterbrechung der Ausbildung kann Kindergeld gefährden

Seit 2022 beträgt das Kindergeld für das erste Kind 219 Euro pro Monat, ab dem dritten Kind 225 Euro und ab dem vierten 250 Euro. Foto: dpa/Jens Büttner

Aachen Der Bundesfinanzhof hat ein Urteil zum Kindergeld gefällt, das für Eltern mit volljährigen Kindern interessant ist. Steuerberaterin Ruth Bohnenkamp erklärt, worum es geht.

Ist ein Kind aus Krankheitsgründen gezwungen seine Berufsausbildung zu unterbrechen, dürfen die Familienkassen die staatliche Förderung einstellen, wenn keine Nachweise darüber vorgelegt werden können, dass es sich um eine vorübergehende Erkrankung handelt und das Kind während dieser Zeit ausbildungswillig ist (Az. III R 41/19).

An solchen Nachweisen mangelte es im Fall der Klägerin, der Mutter einer 1994 geborenen Tochter A. Im Alter von 22 Jahren hatte A eine zweijährige Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin angefangen und besuchte eine Schule. Die Familienkasse bewilligte der Mutter daraufhin Kindergeld für A.

Zum Hintergrund: Anders als bei Kindern bis zur Volljährigkeit knüpft der Staat das Kindergeld, das seit 2022 für das erste Kind 219 Euro pro Monat beträgt, ab dem dritten Kind 225 Euro und ab dem vierten 250 Euro bei Kindern ab 18 bis längstens zu ihrem 25. Geburtstag an besondere Bedingungen. Eltern erhalten die Förderung nahtlos weiter, wenn ein Kind nach dem Schulabschluss eine Berufsausbildung absolviert oder ein Studium aufnimmt. Wann der Staat Eltern mit Kindern in dieser Altersgruppe darüber hinaus fördert, können Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.de nachlesen.

Wichtig ist bei Kindern über 18 Änderung jeder Art, was deren Ausbildungsstatus angeht, sofort bei der Familienkasse zu melden. Eltern, die der Meinung sind, dass die Familienkasse sicher nachfragen würde, wenn sie Nachweise bräuchte, liegen falsch. Im schlimmsten Fall droht ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung (das Kindergeld zählt zur Steuer), wenn Eltern die Förderung weiter einstreichen, obwohl der Nachwuchs eine angefangene Ausbildung in der Zwischenzeit längst abgebrochen hat. Erfährt die Familienkasse davon erst im Nachhinein, wird zu Unrecht ausgezahlte Förderung rückwirkend und in einer Summe zurückgefordert.

Zurück zum Urteilsfall: Ein halbes Jahr, nachdem die Tochter die Schule nicht mehr besucht hatte und schließlich einen Vollzeitjob aufgenommen hatte, teilte die Mutter der Familienkasse die Änderungen schriftlich mit. Sie erklärte zunächst, dass ihre Tochter die Ausbildung voraussichtlich im folgenden Jahr fortsetzen würde. Die Familienkasse stellte die monatlichen Zahlungen sofort ein, nachdem Recherchen bei der Schule ergaben, dass A bereits ein halbes Jahr vor der Aufnahme des Vollzeitjobs von der Schule abgegangen war. Die Familienkasse hob die Bewilligung der Förderung mangels Berufsausbildung der A rückwirkend auf und forderte das Kindergeld zurück.

Dagegen wehrte sich die Mutter, legte Einspruch ein und teilte nun mit, dass ihre Tochter in der Zeit zwischen Schulabbruch und Jobaufnahme krank gewesen sei. Sie legte zwei ärztliche Atteste vor, die bescheinigten, dass die Tochter massive gesundheitliche Probleme hätte, am Schulunterricht nicht teilnehmen könne und es angezeigt sei, dass sie die Schule unterbreche, um sich intensiv einer Therapie zu widmen. Die Familienkasse wies den Einspruch zurück. Wenn ein Kind während der Ausbildung erkranke, könne die Förderung nur weiterlaufen, wenn ein Arzt das voraussichtliche Ende der Erkrankung benenne. Dauere die Erkrankung über ein halbes Jahr an, müsse die Bescheinigung im Übrigen erneuert werden. Es mangele auch an einer Bestätigung der Tochter, dass diese gewillt gewesen sei, die Ausbildung nach der Genesung fortzusetzen.

Der Bundesfinanzhof bestätigte letztlich diese Entscheidung, wies jedoch den Fall zurück an die Vorinstanz. Diese muss noch feststellen, welcher Art die Erkrankung der A war, wie lange diese voraussichtlich angedauert hätte und ob die Tochter tatsächlich willens gewesen war in dieser Zeit, die Ausbildung später fortzusetzen. Ob die Mutter das Kindergeld zurückzahlen muss, steht also noch nicht abschließend fest.