Steigende Kosten : Umfrage: Deutsche gehen sparsamer mit Energie um

Einer Umfrage zufolge hat jeder Zweite in Deutschland die Raumtemperatur angesichts der steigenden Energiepreise gesenkt. Foto: Marcus Brandt/dpa

Berlin Ob beim Heizen oer beim Wasserverbrauch: Ein Gros der Menschen in Deutschland hat angesichts der gestiegenen Energiekosten das Verhalten angepasst.

Die Menschen in Deutschland gehen angesichts der gestiegenen Preise laut einer Umfrage bewusster mit Energie für die Wärmeversorgung um.

Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Von 1200 befragten Menschen gaben demnach mehr als drei Viertel (77 Prozent) an, dass sie in den vergangenen Monaten ihr Verhalten geändert und versucht haben, beim Heizen oder beim Warmwasserverbrauch Energie einzusparen. Nur etwa jeder Fünfte (19 Prozent) gab an, sein Verhalten nicht verändert zu haben.