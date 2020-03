Was plant der e.GO-Chef? : Streetscooters letzte Hoffnung

Aachen/Düren Vergangenes Jahr wollte Günther Schuh seine alte Firma Streetscooter übernehmen, doch die Deutsche Post AG lehnte ab. Nach dem vergangene Woche beschlossenen Ende des Aachener E-Mobil-Herstellers gibt es nun neue Gespräche zwischen beiden Seiten.

Am Donnerstagnachmittag hätte Günther Schuh einen Termin bei der Deutschen Post AG haben können, um darüber zu diskutieren, was nun aus Streetscooter wird, aber Schuh musste ihn absagen: keine Zeit. Schuh war gestern mit den Folgen der Absage des Genfer Autosalons aufgrund des grassierenden Coronavirus‘ ziemlich beschäftigt, dort hatte er zwei gerade überarbeitete e.GO-Modelle vorstellen wollen. Die mediale Aufmerksamkeit wäre ihm gerade recht gekommen; er wird eine andere Gelegenheit finden, die Modelle der Öffentlichkeit angemessen zu präsentieren. Und mit der Deutschen Post kann er sich in den nächsten Tagen sicher auch noch treffen, möglicherweise hat der Konzern an Gesprächen mit Schuh im Moment mehr Interesse als noch vergangenes Jahr.

Günther Schuh, e.GO-Chef und Professor an der RWTH Aachen, erklärte am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung, darüber nachzudenken, wieder beim E-Mobil-Hersteller Streetscooter mit Standorten in Aachen und Düren einzusteigen. 2010 hatte er das Start-up gemeinsam mit seinem Professoren-Kollegen Achim Kampker gegründet und es 2014 an die Deutsche Post AG verkauft.

Vergangene Woche Freitag hatte die Deutsche Post erklärt, die Produktion von Streetscooter einzustellen und das Unternehmen bis Ende 2020 abzuwickeln. Auch, weil es Deutsche-Post-Chef Frank Appel vergangenes Jahr nicht gelang, einen Käufer für Streetscooter zu finden. Schuh selbst soll vergangenes Frühjahr 300 Millionen Euro geboten haben, doch das war der Deutschen Post zu wenig. Schuh bestätigt nur, dass er ein Angebot abgegeben hat, er sagt aber nicht, welchen Preis er geboten hat.

Ein Jahr später nun liegen die Dinge völlig anders. Über Geld spricht Schuh öffentlich nicht übermäßig gern, aber er geht nicht davon aus, dass er 300 Millionen Euro investieren müsste, um Streetscooter zu kaufen. Allerdings ist er sich noch keineswegs sicher, ob es sich angesichts erheblicher Investitionsstaus überhaupt lohnen würde, Streetscooter zu übernehmen. Er sagt: „Zunächst mal bräuchten wir detaillierte Einblicke.“

Die Deutsche Post habe sich nach der Streetscooter-Übernahme 2014 „bemüht, dass mir keine Einblicke gewährt werden“; über VW wisse er im Moment mehr als über Streetscooter. „Ob wir einsteigen können und wollen, wissen wir im Moment noch nicht.“

Nach wie vor ist Schuh davon überzeugt, dass Zustellfahrzeuge, auf die sich Streetscooter spezialisiert hat, „die logischsten aller E-Autos“ sind, es gebe einen Markt: Handwerker und Zusteller aller Art seien auf Elektrofahrzeuge angewiesen, „weil es immer mehr Fahrverbote für Verbrennerfahrzeuge geben wird“, sagt Schuh.

Es gäbe Streetscooter-Modelle, die die Angebotspalette von e.GO „möglicherweise sinnvoll ergänzen“ könnten. Auch technisch seien sich Streetscooter und e.GO nicht unähnlich, so dass Synergieeffekte im Falle eine Übernahme wünschenswert und wohl auch möglich wären.

Das größte Kapital von Streetscooter sind aus seiner Sicht die 500 Mitarbeiter: „Wo gibt es denn sonst 500 Leute, die E-Autos bauen können?“, sagt er.

„Es gibt überhaupt keinen Plan“

Es ist denkbar, dass Schuh die letzte Hoffnung der Streetscooter-Angestellten ist, von denen die meisten wohl bis Ende des Jahres ihre Stelle verlieren werden. Die Betriebsratsvorsitzende Tanja Rößler sagte der „Wirtschaftswoche“, „es gibt überhaupt keinen Plan“, was aus den Werken in Aachen und Düren werden soll.