Prym aus Stolberg dabei : Stiftung präsentiert die 50 ältesten Familienunternehmen

München Die Stiftung Familienunternehmen hat eine aktualisierte und erweiterte Liste der ältesten Familienunternehmen Deutschlands veröffentlicht. Vorne dabei ist auch die Firma Prym aus Stolberg.

Auf Platz 1 und 2 stehen weiterhin zwei Betriebe aus Nordrhein-Westfalen, die nach einem halben Jahrtausend immer noch im Besitz der Gründerfamilien sind: Der Verzinkerei-Spezialist The Coatinc Company in Siegen, der 1502 von einem Schmied gegründet wurde und nun in der 17. Generation in Familienbesitz ist, und die für ihre Druckknöpfe bekannte Firma Prym aus Stolberg. Das Unternehmen wurde 1530 vom Goldschmied Wilhelm Prym gegründet.