Steuerratgeber : So lassen sich Prozesskosten bei der Erbschaftsteuer absetzen

Service Streit unter Erben ist nichts ungewöhnliches. Oft landen sie vor Gericht. Das kann teuer werden. Unsere Kolumnistin erklärt, wie sogenannte Nachlassverbindlichkeiten geltend gemacht werden können.

Mit ihrem Anteil am Erbe des Vaters gab sie sich zunächst zufrieden. Sechs Jahre später beschäftigte sich ihr Sohn mit dem Nachlass seines Großvaters. Er stellte Nachforschungen an und beauftragte eine Anwaltskanzlei mit der Prüfung des Erbfalls. Im Auftrag seiner Mutter erhob er dann mehrere Klagen, um deren Erbansprüche klären zu lassen, gegen die Stiftung und den Testamentsvollstrecker, der mit dem Erbfall befasst war. Sämtliche Bemühungen, seiner Mutter zu Recht und mehr Vermögen am Nachlass des Großvaters zu verhelfen, führten am Ende zu nichts, verursachten aber beträchtliche Anwalts- und Gerichtskosten.