Sicherheit in der Pandemie : Impfkontrolle – eine Frage der Technik

Insgesamt 524.646 Mal sei die Cov-Pass-Check-App bisher heruntergeladen worden,so das Bundesministerium für Gesundheit (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Düsseldorf Der Impfstatus wird in Deutschland eher selten digital überprüft, obwohl die Möglichkeit dazu, in Form der Cov-Pass-Check-App vorhanden ist. Woran liegt das? Und wieso wird in Frankreich genauer kontrolliert? Eine Spurensuche.