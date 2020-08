Kostenpflichtiger Inhalt: Forschungsprojekt in der Region : Ein Trick, Ölfilme von der Wasseroberfläche zu entfernen

Im Labor funktioniert das schon: RWTH, Uni Bonn und Dürener Heimbach Gruppe entwickeln ein Textil, an dem Öl haftet und Wasser abperlt. Leonie Beek und Musa Akdere führen das vor. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Was in der Natur schon funktioniert, wollen Wissenschaftler nun kopieren. In einem regionalen Forschungsprojekt arbeiten sie daran, mit Hilfe des sogenannten Salvinia-Effekts Ölfilme von Wasseroberflächen zu entfernen. Der Auslöser für diese Idee: ein schwimmender Farn.