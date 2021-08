Der Steuerratgeber : Kindergeld für Nachwuchs über 18 Jahren nicht verschenken!

Service Aachen Ein aktuelles Urteil birgt zahlreiche Fallstricke, die für Eltern teuer werden können. Steuerberaterin Ruth Bohnenkamp erklärt, was zu beachten ist.

Endlich die Schulzeit vorbei, für Eltern und Kinder oft gleichermaßen anstrengend. Viele junge Erwachsene stehen in den Startlöchern für den nächsten Schritt Richtung Selbstständigkeit: Ausbildung, Studium, Freiwilligenjahr, Praktika – die Wege bis zum Abschluss eines Berufs sind vielfältig, und werden längstens bis zum 25. Geburtstag des Kindes gefördert mit Kindergeld. Derzeit beträgt der staatliche Zuschuss 219 Euro für das erste und zweite Kind, für das dritte Kind 225 Euro, ab dem vierten Kind 250 Euro pro Monat. Bei Einkommen der Eltern über bestimmten Grenzen, die von Familienstand und Kinderanzahl abhängen, bringen die steuerlichen Freibeträge noch mehr Vorteile als das unterjährig gezahlte Kindergeld. In solchen Fällen wird das Kindergeld bei der Steuerberechnung automatisch angerechnet.

Rückwirkend ab April 2018, also den Folgemonat der Volljährigkeit des Sohns, wurde das Kindergeld zwar festgesetzt. Die Auszahlung wurde jedoch auf die sechs Monate vor der Antragstellung mit Hinweis auf die Gesetzesänderung beschränkt. Dagegen wehrte sich die Klägerin vor dem Finanzgericht, und unterlag. Dass sie sich nach dem Abi ihres Sohns selbstständig gemacht hatte und daher total im Stress war, sie und ihr Ehemann getrennte Konten führten und sie stets der Annahme war, dass ihr Ehemann das Kindergeld für den Sohn auf seinem Konto erhalten hatte, konnte die Richter in der Entscheidung nicht umstimmen. Sie verwiesen auf die Gesetzesänderung, ließen aber gleichwohl die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zu. Dort ist bereits in einem ähnlich gelagerten Fall wie dem der Klägerin ein gleichlautendes Urteil des FG Münster anhängig (BFH, Az. III R/21). Die Entscheidung, ob die Kürzung rechtmäßig ist, obliegt nun der höchsten Steuerinstanz.