Baukosten : Preise für Dachziegel ziehen spürbar an

Hausbau und Modernisierung : So verändern Tools die Planungsphase Technische Zeichnungen von Häusern oder einzelnen Räumen werden längst in digitaler Form angefertigt. Der Einsatz von Profi-Tools, mit dem sich Grundrisse oder 3D-Modelle am Computer erstellen lassen, steht jedoch nicht nur erfahrenen Architekturbüros offen.