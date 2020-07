Trotz Corona-Krise : NRW will sich als Fernseh-Land Nr. 1 behaupten

Köln/Düsseldorf „Deutschland sucht den Superstar“, die „heute-show“, „Wer wird Millionär?“: Ein großer Teil der deutschen Fernseh-Unterhaltung hat ihren Ursprung in NRW. Doch der Corona-Schock ist hart. Das Land will helfen.

Nordrhein-Westfalen bleibt Deutschlands großes Fernsehland, kämpft aber mit den Folgen der Corona-Krise für seine TV-Branche. 2018 - also deutlich vor der Pandemie - kamen Produzenten mit Sitz in NRW auf rund 285.200 Produktionsminuten, wie aus einer Vergleichsstudie des Dortmunder Formatt-Instituts um den Medienwissenschaftler Horst Röper hervorgeht. Das war nicht ganz der Spitzenwert von rund 313.400 Produktionsminuten aus dem Jahr 2016, bedeutete aber einen starken Marktanteil von 38 Prozent. Deutlich hinter NRW rangieren Bayern (192.500 Minuten), Berlin (89.100 Minuten) und - immer mehr zurückfallend - Hamburg (68.000 Minuten).

2017 und 2018 seien „stolze Jahre“ für die Produktionsbranche gewesen, sagte Medienwissenschaftler Röper am Montag in Köln. Zugleich sei der Schritt zurück in die Zeit von vor zwei Jahren ein gewagter. „Das werden wir natürlich in diesem Jahr so nicht erleben“, sagte er über das Jahr 2020. Man werde wegen der Coronavirus-Pandemie einen „signifikanten Einbruch“ erleben.