Wasserstoff-Technologie : Jülicher Unternehmen erhält AC²-Innovationspreis

Rainer vor dem Esche, Geschäftsführer der Nproxx Jülich GmbH, nahm den AC²-Innovationspreis Region Aachen 2020 entgegen. Foto: AGIT/Quincy Housen, The Image Way

Aachen Nproxx aus Jülich hat am Dienstagabend den diesjährigen AC²-Innovationspreis der Region Aachen erhalten. Das Unternehmen hat sich auf den Transport und die Speicherung von Wasserstoff spezialisiert.

Die Nproxx Jülich GmbH wurde mit dem „AC²-Innovationspreis Region Aachen 2020“ für die Entwicklung von Hochdruckspeichern aus Carbonfasern zur gasförmigen Wasserstoffspeicherung ausgezeichnet. Die Technologie hat sich für die Jury durch ihre Gewichtsvorteile sowie durch die Produktqualität von herkömmlichen Produkten abgehoben. Die Speicher sollen im Fahrzeugbau und als Transportlösung für die Mobilität der Zukunft „ideal geeignet“ sein, erklärt die Jury ihre Entscheidung. Das Unternehmen arbeitet aktuell am Ausbau der Fertigungskapazitäten. Der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers, überreichte in seiner Funktion als diesjähriger Juryvorsitzender dem Nproxx-Geschäftsführer Rainer vor dem Esche die Innovationspreis-Skulptur.

In seiner Laudatio würdigte Ramers den Preisträger: „Wasserstoff wurde in Marktanalysen als einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft genannt. Um auf ein nachhaltiges Energie-, Verkehrs- und Transportwesen umzustellen, wird an Wasserstoff kein Weg vorbeiführen. Nproxx hat dies verstanden. Die Region steht im Zuge der Energiewende und des Ausstiegs aus der Kohleförderung vor einem tiefgreifenden Wandel. Das Unternehmen möchte helfen, diesen Wandel positiv im Sinne von Innovation und Klimaschutz aktiv zu gestalten.“ Als weitere Gratulanten kamen Landrat Wolfgang Spelthahn aus dem Kreis Düren und der Jülicher Bürgermeister Axel Fuchs zu Wort.