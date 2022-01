Preisentwicklung : Nicht nur die schlechte Ernte sorgt für gestiegene Kartoffelpreise

In keinem Land werden EU-weit mehr Kartoffeln geerntet als in Deutschland. Doch beim Konsum sind die Deutschen hinter den EU-Schnitt zurückgefallen (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp/Patrick Pleul

Bonn Die Kartoffelernte in Deutschland ist 2021 geringer als in Vorjahren ausgefallen, nur das Rheinland stellt eine Ausnahme da. Entsprechend zogen auch die Preise an. Wird sich der Trend fortsetzen?

Gestampft, gekocht oder frittiert: Die Kartoffel ist aus der Küche nicht wegzudenken. Rund 55 Kilogramm der vielseitigen Knolle werden jährlich in Deutschland pro Kopf konsumiert. Doch beim Einkauf mussten Verbraucher im Vorjahr tiefer in die Tasche greifen. So ist etwa der 2,5 Kilogramm-Beutel mit Speisekartoffeln zwischen Dezember 2020 und 2021 im Durchschnitt um gut 13 Prozent teurer geworden, teilt die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) mit.

Die Preissteigerung hat laut Dörte Hecheltjen-Heising mehrere Gründe. So sei die deutsche Erntemenge 2021 mit rund 10,6 Millionen Tonnen 9,2 Prozent geringer als im Vorjahr und immerhin noch 0,4 Prozent geringer als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020 ausgefallen.

„Durch das außergewöhnlich kalte Frühjahr entwickelten sich die Kartoffelbestände zögerlich. Das in weiten Teilen Deutschlands sehr wechselhafte und nasse Sommerwetter führte zu vermehrten Pilzinfektionen und wirkte sich negativ auf Ertrag und Qualität aus”, erläutert die Expertin vom Rheinischen Landwirtschafts-Verband (RLV).

Der Hauptfaktor für den Ernterückgang sei jedoch die insgesamt zurückgehende Anbaufläche in Deutschland. Rund 259.300 Hektar Ackerfläche wurden nach Informationen des RLV mit Kartoffeln bestellt – im Vergleich zum Jahr 2020 entspricht das einem Rückgang um 5,2 Prozent. Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen bietet sich ein anderes Bild: Die Kartoffelanbaufläche ist dort 2021 mit 37.200 Hektar um 1,3 Prozent größer als noch im Vorjahr.

Zudem sei das Wetter in NRW besser ausgefallen als in anderen Teilen Deutschlands. „Beispielsweise hat das Rheinland, das in den vergangenen Jahren unter der Trockenheit gelitten hat und zudem über weniger Beregnungsfläche verfügt, aufgrund höherer Niederschläge deutliche Ertragszuwächse verzeichnet”, erläutert die Diplom-Agraringenieurin. So zeige sich deutschlandweit ein „heterogenes Bild der Erträge”.

Marktanalyst Christoph Hambloch von der AMI ergänzt zudem, dass NRW hauptsächlich auf Verarbeitungskartoffeln spezialisiert sei. Die Marktversorgung mit Speisekartoffeln werde hingegen zu einem großen Anteil aus dem Osten Niedersachsens gewährleistet.

Das Statistische Bundesamt teilte im Dezember mit, dass die deutschen Kartoffelerzeuger im Oktober-Vergleich zum Vorjahr eine Preissteigerung um 43,5 Prozent durchsetzen konnten. „Vor einem Jahr führte eine große Erntemenge bei einer coronabedingt geringen Nachfrage zu niedrigen Preisen”, erklärt Dörte Hecheltjen-Heising die deutliche Erhöhung. Im vergangenen Jahr habe sich dieser Effekt jedoch umgekehrt. Denn nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa habe es aufgrund des Wetters Probleme mit Qualität und Quantität der Ernten gegeben.

Dazu kommen laut der Expertin die hohen Verluste bei der Aufbereitung der Lagerbestände. „Zusammen sorgt das überall für enge Versorgungsbilanzen, wie auch in Deutschland, welche die Preise steigen lassen.”

Wird die gelbe Knolle also immer teurer? Zukünftige Preissteigerungen seien schwer zu prognostizieren, sagt Hecheltjen-Heising. Allerdings seien die Produktionskosten für Landwirte erheblich gestiegen: etwa die Preise für Diesel, Strom, Pflanzenschutzmittel und Dünger. „Daher wäre es für den kartoffelanbauenden rheinischen landwirtschaftlichen Betrieb essentiell, dass die Preise weiterhin steigen, um wirtschaftlich zu bleiben”, stellt sie fest.

Trotzdem werde es weiterhin jährliche Schwankungen geben, ergänzt Marktanalyst Christoph Hambloch. „Kartoffeln müssten in Zukunft zwar teurer bleiben, das Preisniveau bildet sich aber jedes Jahr vor dem Hintergrund der Größe der jeweiligen Ernte frei nach dem Verhältnis von Angebot zur Nachfrage neu”, sagt der Experte des AMI.