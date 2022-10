Streaming-Dienst : Negativtrend gestoppt: Netflix gewinnt wieder Nutzer dazu

Los Gatos Nach zwei Quartalen mit Kundenschwund galt Netflix schon als Krisenfall. Nun scheint der Abwärtstrend gebrochen - und Serienhits wie „The Crown“ sollen zum Jahresende für weiteren Zulauf sorgen.

„Gott sei Dank haben wir die Quartale mit Rückgängen hinter uns“, sagte Netflix-Chef Reed Hastings mit Blick auf den Kundenschwund in der ersten Jahreshälfte. „Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, das Wachstum wieder zu beschleunigen“, hieß es im Brief an die Aktionäre.