Auch GigaTV betroffen : Mobilfunknetz von Vodafone aktuell gestört

Das Logo von Vodafone an der Fassade der Firmenzentrale in Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Service Aachen Im Vodafone Mobilfunknetz kommt es aktuell deutschlandweit zu Störungen. Auch die TV-Plattform funktioniert nicht reibungslos. Doch die Ursache soll schon gefunden sein.

Seit heute Morgen gegen 8.30 Uhr kommt es im Mobilfunknetz von Vodafone überregional zu Störungen. Das meldet das Unternehmen auf seiner Internetseite in den aktuellen Eilmeldungen .

Als Tipp, der möglicherweise dabei helfen könne, die Empfangsprobleme zu lösen, wurde empfohlen, den Flugmodus an und ausschalten oder das Endgerät neu zu starten. Kurz darauf kam es auch zu Bildaussetzern und Ausfällen bei GigaTV, die TV-Plattform des Unternehmens für ihre Kunden.

Vodafone vermutet als Ursache für die Störungen Wartungsarbeiten in der vergangenen Nacht. Techniker seien weiter an der Entstörung dran. Gegen 12.30 Uhr sind Techniker nach angaben von Vodafonde dem Fehler auf die Spur gekommen. „Die Entstörung sollte in den nächsten Stunden erfolgen“, heißt es auf der Internetseite.