Kostenpflichtiger Inhalt: Pflege-Start-up NevisQ : Mit smarten Fußleisten Stürze verhindern

Die „Neviscura“-Dockingstation über der Fußleiste verarbeitet die Informationen der Infrarotsensoren. An ihrem Produkt arbeiten die Gründer (v.l.) Stelios Katsanevakis, David Link und Christian Kind seit 2015. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das Aachener Start-up NevisQ will die Digitalisierung in die Pflegebranche bringen. Ein intelligentes Sensorsystem soll für mehr Sicherheit sorgen ohne in den Alltag der pflegebedürftigen Menschen einzugreifen.