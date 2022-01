Europäischer Medienkonzern : Mediahuis übernimmt Mehrheit im Medienhaus Aachen

Hauptsitz der „Aachener Zeitung“ und der „Aachener Nachrichten“: Das Gebäude an der Dresdener Straße in Aachen. Foto: MHA

Aachen/Antwerpen Die Aachener Verlagsgesellschaft gehört als erstes deutsches Unternehmen zukünftig zu dem schnell wachsenden europäischen Medienkonzern.

Die europäische Mediahuis-Gruppe hat zum Jahresbeginn 100% der Gesellschaftsanteile der Aachener Verlagsgesellschaft mbH (AVG) übernommen und ist damit neuer Mehrheitsgesellschafter der Medienhaus Aachen GmbH, in der unter anderem die Tageszeitungen „Aachener Zeitung“ und „Aachener Nachrichten“ sowie die Wochenzeitung „Zeitung am Sonntag“ verlegt werden.

Die in Belgien, in den Niederlanden, in Irland und in Luxemburg erfolgreich tätige Mediahuis-Gruppe kaufte die AVG-Anteile von den Familien Ernst, Hofmann und Maas, welche nach dem Zweiten Weltkrieg die „Aachener Zeitung“ (damals „Aachener Volkszeitung“) gegründet haben. Die drei Familien bleiben als Vermieter der Betriebsimmobilien und als Beiräte in der Holding Mediahuis Aachen Holdco GmbH der Unternehmensgruppe auch in Zukunft verbunden.

Mit dem Markteintritt der im belgischen Antwerpen beheimateten Gruppe in Deutschland unterstreicht Mediahuis seinen Anspruch, auf dem Mediensektor in Europa zu wachsen. Mit seiner Erfahrung will Mediahuis die von Geschäftsführer (CEO) Andreas Müller und seinem Management-Team geführten starken Marken der AVG-Gruppe bei der digitalen Transformation unterstützen und damit einen Beitrag zur Sicherung des unabhängigen, regionalen Journalismus in der Region Aachen-Düren-Heinsberg leisten.

Gert Ysebaert, CEO der Mediahuis-Gruppe: „Ich freue mich, dass wir die Akquisition der Aachener Verlagsgesellschaft erfolgreich abschließen konnten und heiße unsere neuen deutschen Kolleginnen und Kollegen in der Mediahuis-Familie herzlich willkommen. Zusammen mit ihnen und dem Aachener Management werden wir das Unternehmen erfolgreich und nachhaltig in die Zukunft entwickeln. Voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu stärken, dies wird die treibende Kraft unserer Zusammenarbeit sein. Mediahuis glaubt bedingungslos an die Kraft eines starken und unabhängigen Journalismus. Das von unseren alten und neuen Mitarbeitern gesammelte Wissen, kombiniert mit den Synergien, die Mediahuis als Gruppe bieten kann, werden die Medienmarken des Medienhauses Aachen bei seiner digitalen Transformation weiter stärken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Müller und seinem Team.“

Andreas Müller, CEO des Medienhauses Aachen: „Der Einstieg von Mediahuis läutet für das Medienhaus Aachen eine neue Ära ein. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir uns bei der Entwicklung von Zukunftsstrategien für den Journalismus an verschiedenen Mediahuis-Marken wie NRC orientiert. Nun freuen wir uns, dass wir als erstes deutsches Medienhaus der Mediahuis-Gruppe beitreten. Die Erfahrungen aus dem internationalen Mediahuis-Netzwerk werden uns helfen, unsere Marken weiterzuentwickeln. Der gruppenweite Austausch wird dafür sorgen, dass wir mit unserer starken regionalen Identität und journalistischen Unabhängigkeit weiterhin unserer im Grundgesetz verankerten Verantwortung für unsere Gesellschaft gerecht werden können. Ich bin sicher, dass die Leserinnen und Leser unserer Angebote davon profitieren werden."

Das Medienhaus Aachen ist die führende Mediengruppe in der Region Aachen-Düren-Heinsberg. Unter dem Dach des Medienhauses Aachen erscheinen die Tageszeitungen „Aachener Zeitung“ und „Aachener Nachrichten“, die Wochenzeitung „Zeitung am Sonntag“ sowie diverse regionale Magazine („Klenkes“, „PurRegio“, „GastroGuide“). Zum Portfolio der Gruppe gehören zudem Postdienstleistungen („Brief- und Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg“), Messen und Events („Euregio Wirtschaftsschau“) sowie diverse Beteiligungen (u.a. an den Radiosendern „Antenne AC“ und „100,5 – Das Hitradio“.) Die Gruppe hat einen Jahresumsatz von rund 80 Millionen Euro und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter (ohne Zustellung).

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Mediahuis ein breit gefächertes Portfolio von Nachrichtenmedien und digitalen Marken aufgebaut. In den vergangenen Jahren hat die Gruppe große Fortschritte bei der digitalen Transformation ihrer Nachrichtenmarken gemacht. Mediahuis implementiert erfolgreich Paywalls und digitale Abonnementdienste auf seinen Nachrichtenseiten, die durch ein optimales Kundenerlebnis in Verbindung mit einem starken und unabhängigen Journalismus angetrieben werden. Mediahuis' nationale und regionale Nachrichtentitel versorgen täglich mehr als 10 Millionen Leser mit Nachrichten, sowohl online als auch in gedruckter Form. Die Gruppe beschäftigt rund 4300 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro.

(red)