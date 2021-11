Service eingeschränkt : Media Markt und Saturn von Cyberattacke betroffen

Aachen Derzeit kann es in Media-Markt- und Saturn-Filialen zu einem „eingeschränkten Service“ kommen. Der Grund: eine Cyber-Attacke.

Der Elektronikhändler MediaMarktSaturn ist Ziel eines Cyber-Angriffs geworden. Das Unternehmen habe die zuständigen Behörden umgehend informiert, sagte ein Sprecher der MediaMarktSaturn Retail Group in Ingolstadt auf Anfrage. Betroffen seien alle Landesgesellschaften von MediaMarktSaturn.

In den stationären Märkten könne es derzeit bei einigen Dienstleistungen zu einem „eingeschränkten Service“ kommen. Die Antwort des Unternehmens auf die Frage, was das konkret heißt, steht noch aus. „Die Webshops sind aktuell nicht direkt von der Attacke betroffen“, betonte das Unternehmen.

Die zum Ceconomy-Konzern gehörende Gruppe betreibt in 13 europäischen Ländern insgesamt rund 1000 Märkte, darunter Saturn-Märkte in Aachen und Düren sowie Media-Markt-Filialen in Aachen, Eschweiler, Herzogenrath und Hückelhoven.