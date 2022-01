Elektro-Autos : Lieber SUV als Kleinwagen

Immer mehr Elektroautos kommen auf den Markt und die Straßen, doch was bieten die Hersteller und warum werden trotz der hohen Preise so viele E-Autos verkauft? (Symbol) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Analyse Für die Elektromobilität auf deutschen Straßen war 2021 das Jahr des Durchbruchs. Welche Wagen sind besonders beliebt? Welche Strategien vergogen die Hersteller? Die Hintergründe.

Bei den Pkw-Neuzulassungen erreichten die reinen E-Autos mit 356.000 Fahrzeugen (plus 83,3 Prozent) einen Marktanteil von 13,6 Prozent. Hinzu kamen 754.000 Hybrid-Autos (plus 43 Prozent), die neben dem Elektro- noch einen Verbrennungsmotor an Bord haben und ihren Marktanteil auf 28,8 Prozent steigern konnten.

Diesel und Benziner verlieren dagegen stetig an Bedeutung. Was auffällt: Besonders beliebt sind bei den Käufern E-Autos mit wenig Gewicht und kleinen Batterien. Aber genau in diesem Segment reduzieren die Hersteller ihr Angebot. Fast alle neuen Modelle sind groß und schwer, meist kommen sie als Stadtgeländewagen (SUV) daher. Wir erläutern die Hintergründe.

Welche E-Autos sind besonders beliebt?

Ganz vorne liegt das Tesla Model 3. Es folgen der Kleinstwagen Volkswagen e-up, der Golf-Konkurrent ID.3 sowie die Kleinwagen Renault Zoe und Hyundai Kona. Ebenfalls unter den Top zehn befinden sich mit Smart Fortwo, Fiat 500 und BMW i3 weitere Winzlinge. Trotz der großen Nachfrage streicht VW allerdings den e-up. Die baugleichen Skoda Citigo und Seat Mii sowie der Smart Fortwo und der BMW i3 sind ebenfalls Auslaufmodelle ohne Nachfolger.

Was bieten die Hersteller stattdessen?

2022 kommen etliche E-Autos auf den Markt, die groß und schwer sind. Sie bieten viel Platz und Komfort. Dazu zählen der VW ID.5 und der Audi Q6 e-tron. Hyundai lockt mit dem Genesis GV60, Toyota bietet eine elektrische Alternative zum RAV 4. Tesla geht mit dem Model Y aus deutscher Fertigung auf Kundenfang, zu haben ab 57.970 Euro. Unter einem Listenpreis von 35.000 Euro gibt es nur wenige Angebote. Das billigste E-Auto ist der Dacia Spring ab 20.499 Euro.

Info Neue Töne bei der FDP Verkehrsminister Volker Wissing hält nichts mehr davon, bei Pkw auf synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) zu setzen, um den CO2-Ausstoß zu mindern. „Wir sollten uns auf den E-Antrieb konzentrieren, weil das der effizienteste Weg ist“, so Wissing. Verkehrsexperten weisen schon lange darauf hin, dass E-Autos bei der Energiebilanz etwa fünf Mal besser abschneiden als Pkw mit Verbrennungsmotor, die E-Fuels im Tank haben.

Welche Strategie steckt dahinter?

„Für die Autoindustrie sind in Deutschland die SUV-Segmente sowie die Golf-Klasse am wichtigsten“, sagt Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer. Aus Sicht der Unternehmen sei es vernünftig, sich zunächst auf den höheren Preisbereich zu konzentrieren. Mit Kleinwagen werde pro Fahrzeug nur wenig Geld verdient. Deshalb seien sehr hohe Stückzahlen notwendig, um nennenswerte Gewinne zu erzielen.

Warum werden trotz der hohen Preise so viele E-Autos verkauft?

Weil der Absatz massiv subventioniert wird. Bei E-Autos bis zu einem Nettobasispreis von 40.000 Euro räumen die Hersteller einen Rabatt von 3000 Euro netto ein. Das mindert die Mehrwertsteuer um 570 Euro. Zusätzlich kommen 6000 Euro vom Steuerzahler, macht zusammen 9570 Euro. Subventionen gibt es bis zu einem Netto-Listenpreis von 65.000 Euro.

Die Förderung gilt für E-Autos und Plug-in-Hybride, also für Wagen mit Stecker, die aber nur kurze Strecken elektrisch fahren. Hinzu kommt die abgesenkte Dienstwagensteuer: Wer den Firmenwagen auch privat nutzt, muss das als geldwerten Vorteil versteuern, und zwar in Höhe von einem Prozent des Bruttolistenpreises pro Monat. Bei E-Autos, die weniger als 60.000 Euro kosten, ist es nur ein Viertel davon.

Wie lange gilt diese Förderung noch?

Nach Angaben der neuen Bundesregierung fließen die Subventionen nur noch bis Ende 2025. Zuvor sind bereits Einschränkungen geplant. So soll der Steuerzuschuss ab 2023 auf maximal 3000 Euro halbiert werden. Plug-in-Hybride müssen zudem ab August 2023 über eine elektrische Mindestreichweite von 80 Kilometern verfügen. Eine Verlängerung der Förderung über 2025 hinaus ist wahrscheinlich, wenn der Absatz stockt. Ziel der Ampel ist es, dass 2030 mindestens 15 Millionen reine E-Autos in Deutschland zugelassen sind. Derzeit liegt die Zahl bei etwa 650.000.

Gibt es Kritik an der Förderung?

Ja. Ein Vorwurf lautet, dass die Mittel fast ausschließlich Unternehmen und Gutverdienern zufließen, weil nur sie sich ein neues Auto leisten können. Nach Meinung dieser Kritiker wäre es besser, das Geld für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu verwenden. Ein weiterer Vorwurf zielt darauf ab, dass die Öko-Bilanz keine Rolle spielt: E-Autos mit wenig Gewicht und kleinen Batterien sollten bevorzugt gefördert werden, so die Forderung.

Wie sehen Verbesserungen aus?