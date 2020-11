Regierung zu Karnevals-Ausfall : Laut Studie drohen Millionenverluste

Durch den Ausfall des Straßenkarnevals durch die Corona-Pandemie drohen in NRW hohe Millionenverluste (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf In wenigen Tagen würde mit dem 11.11. die neue Karnevals-Session eröffnet. Dieses Jahr fällt sie praktisch komplett flach. Was das für die Wirtschaft bedeutet, lässt sich aus einer Studie erahnen.

Durch den Ausfall des Straßenkarnevals wegen der Coronavirus-Pandemie drohen in NRW hohe Millionenverluste. Das Wirtschaftsministerium hält sich in einem Bericht an den Landtag zwar mit eigenen Prognosen zurück, verweist aber unter anderem auf eine Studie zur finanziellen Bedeutung des Karnevals für Köln.