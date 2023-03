Bitcoin und NFT : Künstliche Intelligenz soll vor spekulativen Anlagen warnen

Zur Person

Andre Guettler leitet das Institut für Strategische Unternehmensführung und Finanzierung an der Universität Ulm. Er hat an der Goethe-Universität Frankfurt promoviert. Guettler studierte an Universitäten in Singapur, Austin/Texas, und Tilburg sowie an der Copperhead Business School und war bei der Federal Reserve Bank in Chicago tätig.