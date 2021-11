Frauen und Geld : „Jede Frau sollte finanziell unabhängig sein und bleiben“

Alle Frauen sollten auf eigenen Füßen stehen: Dazu rät die Finanzberaterin Helma Sick vor allem mit Blick auf die Altersvorsorge. Denn Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Foto: Imago

Interview Aachen/München Die renommierte Finanzberaterin Helma Sick ermutigt Frauen seit mehr als drei Jahrzehnten dazu, für die eigene finanzielle Unabhängigkeit zu sorgen. Was andernfalls droht und etwa in Schweden besser läuft, verrät sie im Interview mit Christina Merkelbach.

Frau Sick, der Titel eines Ihrer bekanntesten Bücher lautet „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“. Wie meinen Sie das?

Helma Sick: Genauso, wie es heißt! Es geht darum, dass seit einigen Jahren gerade gut ausgebildete Frauen wieder verstärkt aus dem Beruf aussteigen und sich ganz der Familie widmen. Sie verlassen sich also ganz auf ihren Partner, ohne daran zu denken, was das für sie langfristig bedeuten kann. Jede Frau sollte finanziell unabhängig sein und bleiben, auch in einer Partnerschaft.

Dieses Verlassen auf den Partner ist ein Rückschritt für die Emanzipation. Woran könnte es liegen, dass dieses konservative Modell offenbar wieder beliebter geworden ist?

Sick: Viele Paare fühlen sich gleichberechtigt und emanzipiert. Das kippt in der Regel mit dem ersten Kind. Sie verdient meist weniger als er, deshalb bleibt sie zu Hause. Das Ehegattensplitting bringt dem gut verdienenden Partner eine hohe Steuerentlastung, sodass viele denken, dass es sich nicht lohnt, wenn sie arbeiten geht. Das ist aber zu kurz gedacht: Denn alle wirtschaftlichen Vorteile liegen bei ihm. Er kann im Beruf aufsteigen, verdient eigenes Geld, kann es anlegen, vermehren, hat oft zur gesetzlichen Rente noch eine Betriebsrente und so weiter. All das hat sie nicht.

Und was ist mit den berufstätigen Frauen?

Sick: Fast 70 Prozent der berufstätigen Frauen arbeiten Teilzeit mit wenigen Stunden, oft bis die Kinder erwachsen sind und oft sogar bis zur Rente. Daran liegt es, dass die durchschnittliche Frauenrente im Westen bei 694 Euro liegt. Im Osten liegt sie bei 1028 Euro, weil dort Frauen mehr arbeiten. Frauen folgen also immer noch alten Rollenbildern, wonach der Mann berufstätig ist und die Frau die Familie versorgt und allenfalls Teilzeit arbeitet. Aber was ist, wenn das Lebensmodell Ehe schiefgeht? Oder noch schlimmer, was ist, wenn sie gar nicht verheiratet ist und trotzdem aus dem Beruf aussteigt? In diesem Fall hat sie gar keine Ansprüche.

„Ein Mann ist keine Altersvorsorge“, sagt die Finanzexpertin Helma Sick und ermutigt Frauen, sich selbst abzusichern. Foto: Quirin Leppert

Warum hat sie keine Ansprüche? Und wie ist die Regelung im Falle einer Scheidung?

Sick: Hier gibt es sehr große Irrtümer, wie mir viele Anwältinnen berichten. So denken viele Frauen, dass im Falle einer Scheidung alles geteilt wird, was da ist an Vermögenswerten. Das stimmt aber nicht. Geteilt werden über den Versorgungsausgleich die während der Ehe entstandenen Rentenansprüche. Und über den Zugewinnausgleich wird das geteilt, was den Vermögenswerten, die schon am Beginn der Ehe da waren, während der Ehe an Wert zugewachsen ist durch Zinsen, Dividenden, Wertsteigerung und so weiter. Ein Beispiel: Wenn er mit 50.000 Euro in die Ehe ging, gehören die 50.000 Euro weiterhin ihm allein. Wenn während der Ehe aus den 50.000 beispielsweise 60.000 wurden, dann werden diese 10.000 Zuwachs geteilt.

Und wie sieht es aus, wenn eine Frau nicht verheiratet ist?

Sick: Wenn eine Frau unverheiratet in einer Partnerschaft lebt und wegen der Familie längere Zeit aus ihrem Beruf aussteigt, geht sie ein noch stärkeres existenzielles Risiko ein. Sie hat keinerlei Ansprüche auf Unterhalt, Versorgungs- und Zugewinnausgleich, wie das bei Ehefrauen der Fall ist. Gibt es kein Testament oder einen Erbvertrag zu ihren Gunsten, erben, wenn er stirbt, seine Verwandten, aber nicht sie. Auch das wissen viele Frauen nicht.

Zur Person Finanzielle Beratung von Frauen Die Betriebswirtin, Finanzexpertin und Sachbuchautorin Helma Sick, Jahrgang 1941, gründete 1987 in München das unabhängige Beratungsunternehmen „Frau & Geld Helma Sick, Finanzdienstleistungen für Frauen“. Seit 2008 leitet sie es gemeinsam mit ihrer Nichte Renate Fritz. Helma Sick ist zudem Mitbegründerin des städtischen Hauses für misshandelte Frauen und Kinder in München, dessen kaufmännische Geschäftsführerin sie von 1977 bis 1982 war. Mit der früheren Familienministerin Renate Schmidt schrieb Helma Sick „Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist“. Ihr jüngstes Buch ist die Autobiografie „Aufgeben kam nie in Frage“. Helma Sick ist geschieden, hat einen Sohn und lebt in München.

Was raten Sie den betroffenen Frauen?

Sick: Es ist sehr wichtig, in einer Ehe einen Ehevertrag und in einer nicht ehelichen Partnerschaft einen Partnerschaftsvertrag abzuschließen, in dem all diese Dinge geregelt sind.

Sie erwähnen, dass in Ostdeutschland die Frauenrente höher ist. Dort ist bekanntermaßen auch die Kinderbetreuung besser ausgebaut. Also bestimmen auch politische Entscheidungen über die finanzielle Situation und Unabhängigkeit von Frauen?

Sick: Der Staat kann und muss die Rahmenbedingungen schaffen. In Schweden zum Beispiel hat man in den 50er Jahren diskutiert: Niemand soll von seiner Familie abhängig sein. Und danach wurde dann auch gehandelt, in dem man qualitativ gute Kinderbetreuung einrichtete und für alte Menschen ein abgestuftes System an Hilfen. Bei uns wurde zu gleicher Zeit von konservativen Regierungen beschlossen, dass das Leitmodell die traditionelle Ehe sein soll, also Papa geht arbeiten und Mama kümmert sich um die Familie. Und dieses konservative Familienmodell hält sich offenbar noch immer in vielen Köpfen.

Woran machen Sie das fest?

Sick: Besonders deutlich zeigt sich die Bedeutung politischer Entscheidungen am Beispiel des Ehegattensplittings. Mit diesem wird die klassische Alleinverdiener-Ehe massiv steuerlich gefördert. Der Steuervorteil ist besonders groß, wenn er sehr viel und sie sehr wenig verdient. Das Ehegattensplitting hält also Frauen von der Erwerbstätigkeit ab. Interessant ist, dass es in keinem europäischen Land noch das Ehegattensplitting gibt. In Schweden etwa wurde es schon vor 50 Jahren abgeschafft – mit dem Effekt, dass seitdem viel mehr Frauen erwerbstätig sind als vorher. Natürlich auch, weil das durch den Wegfall des Ehegattensplittings eingesparte Geld für qualitativ hochwertige Kinderbetreuung eingesetzt wurde.

Ist denn der Druck, dass sich politisch etwas ändern muss, in Deutschland groß genug? Müssen Frauen sich stärker Gehör verschaffen, oder müssen die Väter mehr Verantwortung übernehmen?

Sick: Beides. Väter müssen mehr Verantwortung übernehmen, zum Beispiel die Hälfte der Elternzeit übernehmen. Und Frauen müssen sich mehr Gehör verschaffen. Sich aus der Arbeitswelt zurückzuziehen, ist der falsche Weg. Damit überlassen Frauen weiterhin die Gestaltungsmacht in Wirtschaft und Politik den Männern.

Welche weiteren Gründe gibt es dafür, dass Altersarmut vor allem Frauen trifft?

Sick: Wer weniger verdient, kann auch weniger in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Auch das ist natürlich ein Grund dafür, dass Altersarmut mehr Frauen als Männer trifft.

Frauen arbeiten häufiger als Männer in schlecht oder weniger gut bezahlten Berufen. Etwa im sozialen Bereich. Woran liegt das?

Sick: Dass die sogenannten Frauenberufe, also die sozialen Berufe so schlecht bezahlt sind, hat nach meiner Meinung unter vielen anderen auch folgenden Grund: Wenn jede und jeder ohne jede Ausbildung sich zutraut, Kinder zu erziehen und alte Menschen zu pflegen, dann kann ja – so vermutlich die innere Logik – nicht viel dran sein an diesem Beruf. Warum also sollte man diese Leute besser bezahlen? Hier sollten wir alle auch ehrlicher sein: Pflege etwa ist ein schwerer, verantwortungsvoller Beruf. Deshalb sollte er auch nur von Fachkräften ausgeübt werden, die eine entsprechende Ausbildung haben. In Schweden zum Beispiel sind Pflegekräfte akademisch gebildet, sind angesehen und verdienen entsprechend.

Auch in sogenannten Mini-Jobs arbeiten überwiegend Frauen. Damit lassen sich aber keine nennenswerten Rentenansprüche erwerben. Sollten diese Jobs abgeschafft werden?

Sick: Wer 15 Jahre lang zusammen mit dem Arbeitgeber über einen Minijob in die gesetzliche Rente einzahlt, schafft sich damit 70 Euro Rente! Ich meine, Minijobs sollte es nur noch für Studierende und Rentnerinnen/Rentner geben, die ja oft dazuverdienen müssen und möchten. Für Frauen sind sie desaströs. Frauen laufen Gefahr, ihre beruflichen Kompetenzen zu verlieren. Es ist bekannt: Wer länger in einem Minijob gearbeitet hat, nimmt danach kaum wieder eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit auf.

Sie engagieren sich seit 34 Jahren dafür, Frauen finanziell zu beraten. Warum ist Ihnen das Thema eine Herzensangelegenheit?

Sick: Ich habe schon in früher Jugend gesehen, wie es Frauen geht, wenn sie sich trotz unglücklicher Ehe nicht trennen können, weil sie keinen Beruf und kein eigenes Geld haben. In meiner Zeit als kaufmännische Geschäftsführerin des Münchner Frauenhauses habe ich erlebt, dass Frauen nicht nur massiv geschlagen und verletzt worden waren, sondern auch kein eigenes Geld hatten. Das und noch einiges mehr hat die Erkenntnis verfestigt, dass eigenes Geld das Mittel ist, um unabhängig zu sein und zu bleiben. Und zum Beispiel bei einem Partner bleiben zu können, aber nicht zu müssen. All das hat dazu geführt, dass ich die Beratung von Frauen zu meinem Beruf gemacht habe. Und jetzt, im Alter, nachdem meine Nichte Renate Fritz unser Unternehmen führt, mache ich bundesweit Aufklärung über Vorträge, Artikel, Bücher.

Sie schreiben nicht nur Bücher und Kolumnen, sondern halten auch Vorträge, um Frauen zu ermutigen, finanziell unabhängig zu sein. Welche Reaktionen erhalten Sie bei Veranstaltungen? Gibt es Fragen, die immer wieder gestellt werden?

Sick: Ich will in meinen Vorträgen, zu denen ja überwiegend Frauen kommen, aufzeigen, wie wichtig es ist, dass Frauen nicht immer alles machen nur weil es immer so war. Sie müssen mit ihrem Partner diskutieren, aushandeln, wie Kindererziehung und Haushalt fair aufgeteilt werden können.Dazu höre ich öfter Kommentare von Frauen, die skeptisch sind, ob sie ihre Partner auch wirklich dazu bringen können. Die meisten Frauen aber sind begeistert über die Aufklärung die sie erfahren und möchten das neu gewonnene Wissen gern umsetzen.

Warum haben Frauen offenbar öfter Berührungsängste mit dem Thema Geldanlage als Männer? Oder ist das Ihrer Erfahrung nach sogar ein Vorurteil?

Sick: Frauen hatten über Jahrhunderte hinweg kaum Geld. Wenn sie Geld erbten, verwaltete ihr Mann das Vermögen. Ihr traute man das nicht zu. Bis 1962 durfte eine Frau kein eigenes Konto haben. Bis 1977 durfte ein Mann den Job seiner Frau kündigen, wenn er mit ihrer Haushaltsführung nicht einverstanden war. Handel zu betreiben, Geschäfte zu finanzieren, war immer die Domäne der Männer und ist es in Teilen bis heute geblieben. Es gibt aber natürlich heute viele Frauen, die einen guten Beruf haben, eigenes Geld verdienen und dieses auch anlegen. Sie sind eher sicherheitsorientiert als Männer und haben damit Erfolg.

Vorsorge-Experten raten dazu, nicht allein auf die gesetzliche Rente zu setzen. Was raten Sie einer jungen Berufseinsteigerin zusätzlich, um eine gute Vorsorge aufzubauen?

Sick: Vor der Vermögensbildung muss sie sich absichern – mit einer Haftpflichtversicherung, falls sie jemand anderem Schaden zufügt. Und mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung über die sie eine Rente erhält, falls sie durch Unfall oder schwere Krankheit längere Zeit nicht arbeiten kann. Es gibt spezielle Policen für junge Leute mit geringem Beitrag. Eine junge Berufseinsteigerin sollte unbedingt die vermögenswirksamen Leistungen mitnehmen, die viele Arbeitgeber bezahlen. 40 Euro im Monat sind es meist. Wenn sie die in einem Aktienfonds anlegt, kann sie damit gute Erfolge erzielen. Sie braucht außerdem ein Polster von zwei, drei Monatsgehältern als Reserve, falls eine größere Ausgabe ansteht. Darüber hinaus sollte sie in jedem Fall Geld in weiteren Fonds anlegen. Sie hat ja Zeit und kann Schwankungen auf dem Aktienmarkt in Ruhe aussitzen.

Was raten Sie einer Frau Mitte 40?

Sick: Eine Frau Mitte 40 wird erwerbstätig sein, eigenes Geld verdienen und kann dieses anlegen. Dafür empfehle ich in der Regel verschiedene erstklassige Fonds mit Aktien. Sie hat ja noch 27 Jahre Zeit bis zum Rentenbeginn, also sind die üblicherweise auftretenden Schwankungen nicht entscheidend. Setzt sie eher auf Sicherheit, kommt eine private Rentenversicherung infrage. Die daraus zu erzielende Rente wird lebenslang gezahlt und nur gering besteuert. Ich empfehle, im Alter regelmäßig anfallende Zahlungen wie etwa Miete, Versicherungen etc. durch regelmäßige sichere Zahlungen aus einer privaten Rentenversicherung abzudecken. Ist sie selbstständig und verdient sie gut, kann die Rürup-Rente interessant sein. Mit dieser schafft sie sich eine lebenslange private Rente und hat eine hohe Steuerentlastung.

Was kann eine Frau tun, die erst mit Mitte 50 merkt, dass Ihre Altersvorsorge nicht reichen wird? Kann sie überhaupt noch etwas tun?