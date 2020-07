Registrierungspflichtiger Inhalt: Wasserstoff-Cluster am FZJ : „In Zukunft exportieren wir Technologie“

Wasserspaltung im Labormaßstab: An der Photokathode (r.) bildet sich Wasserstoff, an der Metallelektrode (l.) Sauerstoff. Foto: Forschungszentrum Jülich

Jülich Wasser spalten, Arbeitsplätze schaffen: Wasserstoff ist der neue Treibstoff, der den Motor des Rheinischen Reviers in Zukunft befeuert. Am Forschungszentrum Jülich ist ein neues Wasserstoff-Cluster geplant.

Wasserstoff ist der neue Treibstoff, der den Motor des Rheinischen Reviers in Zukunft befeuert. Führende Wissenschaftler sind sich einig, dass es ohne Wasserstoff nicht möglich ist, das beschlossene Ende der Braunkohle aufzufangen – vor allem mit Blick auf die Arbeitsplätze. Es gibt für das Revier einen Unterschied zwischen der Zukunft mit Wasserstoff und der Vergangenheit und Gegenwart mit Braunkohle: „Bisher exportieren wir Energie. In Zukunft exportieren wir Technologie“, sagt Wolfgang Marquardt, Professor für Prozesstechnik und Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich (FZJ).

Um das zu ermöglichen, ist in Jülich ein Cluster geplant, bei dem sich um einen neuen Kern im FZJ herum neue Projekte ansiedeln, die offen ausgeschrieben werden und von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft in der Region getragen werden sollen. Angestrebt ist eine längerfristige Förderung von jährlich 70 Millionen Euro. Partner aus der Industrie sollen zusätzliches Geld in die Projekte einbringen. Unter dem Titel „Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft“ ist das Cluster eines der Schwergewichte auf einer Liste mit mehr als 80 Projekten aus dem Rheinischen Revier, die in Berlin begutachtet und mit Fördergeldern bedacht werden sollen.

Klimafreundliche Energieerzeugung

Über 15 Milliarden Euro sollen so in das Rheinische Revier fließen. So steht es im Strukturstärkungsgesetz Braunkohlereviere, das der Bundestag Anfang Juli im Nachgang zum Braunkohleausstieg beschlossen hat.

Das Ziel: Arbeitsplätze, die mit dem nahenden Ende der Braunkohle wegfallen, sollen mithilfe der Projekte auf der Liste aufgefangen werden. Eine Schlüsselrolle, mutmaßlich die wichtigste, spielt dabei Wasserstoff. Wasserstoff-basierte Energiespeicher, die im Rheinischen Revier erforscht und entwickelt werden, sollen weltweit dazu beitragen, dass Energie erzeugt werden kann, ohne das Klima zu belasten. „Das klingt jetzt ein wenig pathetisch. Aber es soll schon so sein, dass wir hier eine der weltweit strahlenden Innovationsregionen werden“, sagt Marquardt.

Warum Wasserstoff? Weil das chemische Element in nahezu unbegrenzter Menge zur Verfügung steht. Und weil es komplett klimaneutral hergestellt werden kann. Das ist der Fall, wenn die für die sogenannte Wasser-Elektrolyse benötigte Energie aus Sonnen-, Wind-, oder Wasserkraft genommen wird statt aus fossilen Energieträgern wie Kohle oder Öl, bei deren Nutzung das klimawirksame Gas CO 2 freigesetzt wird. Wasser wird mit der Elektrolyse in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff gespaltet, die dafür investierte elektrische Energie wandelt sich größtenteils in chemische Energie um, die im Wasserstoff gebunden wird. Das alles ist lange bekannt.

Am FZJ arbeiten Wissenschaftler daran, die Effizienz der Elektrolyse und der Rückverstromung des Wasserstoffs zu verbessern. Der Teufel steckt im Detail: Kleine Materialunterschiede auf molekularer Ebene machen laut Marquardt große Unterschiede für den Wirkungsgrad der Elektrolyse aus.

„Wir werden unsere Wasserstoff-Kompetenzen weiterentwickeln, neu ordnen und bündeln“, sagt Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender des FZJ. Foto: ZVA/Jansen/Guido Jansen

In Jülich ist es gelungen, eine sogenannte reversible Brennstoffzelle herzustellen, die so effizient ist wie keine andere vergleichbare Technologie weltweit. Reversibel bedeutet, dass die Brennstoffzelle für beide relevanten Prozesse eingesetzt werden kann: zunächst, um Wasserstoff mit Elektrolyse herzustellen und anschließend dafür, die zuvor eingelagerte chemische wieder in elektrische Energie zurück zu verstromen. „Wir werden unsere Wasserstoff-Kompetenzen weiterentwickeln, neu ordnen und bündeln“, erklärt Marquardt, dass es zu Umstrukturierungen im FZJ kommt, um das neue Helmholtz-Cluster zu gründen. „Unser Ziel ist es, die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungsette bis hin zur Nutzung in Mobilität, Industrie und Energieversorgung abzudecken. Von einer wissenschaftlichen Idee bis zum Bau eines Demonstrators wollen wir hier vor Ort alles verwirklichen“, sagt der FZJ-Vorstandsvorsitzende.

Ein Dreh- und Angelpunkt der künftigen Jülicher Wasserstoff-Strategie ist ein flüssiger Trägerstoff mit der Bezeichnung LOHC, der den gasförmigen Wasserstoff chemisch binden kann. LOHC ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Liquid Organic Hydrogen Carriers und bedeutet flüssige organische Wasserstoffträger. Der an der RWTH Aachen habilitierte Chemiker Peter Wasserscheid ist Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien, einer Außenstelle des FZJ. Wasserscheid hat die LOHC-Technologie dort entwickelt. „Das Tolle an LOHC ist die große volumetrische Dichte. Ich konnte das zuerst gar nicht glauben, aber die Energiedichte von dem in LOHC gebundenen Wasserstoff ist etwa so hoch wie die von bei 700 bar komprimiertem Wasserstoff“, berichtet Marquardt. Der Wasserstoff bindet an die Flüssigkeit und kann so transportiert werden wie Benzin oder Diesel. Eine signifikanter Unterschied zu Benzin und Diesel ist, dass LOHC so gut wie nicht brennbar ist, selbst bei Kontakt mit einem brennenden Streichholz nicht.

Das große Bild der künftigen, klimaneutralen Energieversorgung könnte dann so aussehen: Wasserstoff wird beispielsweise in Afrika hergestellt. Dort gibt es mehr Sonnenstunden, in denen Photovoltaikanlagen effizienter den für die Elektrolyse notwendigen Strom produzieren können.

Wasserstoff-Atlas für Afrika

Gerade läuft am FZJ ein Projekt, mit dem ein Wasserstoff-Atlas für Afrika erstellt wird. Mit den Photovoltaikanlagen soll sowohl Strom für die Menschen vor Ort hergestellt werden als auch die notwendige Energie, um Wasserstoff zu erzeugen. Der wird dann an LOHC gebunden und auf großen Tankschiffen nach Europa verschifft. „Auch diese Schiffe sollen klimaneutral angetrieben werden. Sie verbrauchen einfach einen Teil des Wasserstoffs. Konzepte für den Wasserstoffimport wie auch Wasserstoff-basierte Schiffsantriebe sind übrigens auch in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vorgesehen, die im Juni vorgestellt wurde“, erklärt Marquardt.

Von den europäischen Häfen aus kann der an LOHC gebundene Wasserstoff dann genau so über Pipelines auf dem Kontinent verteilt werden wie Benzin, Diesel oder Öl. Das Tankschiff fährt dann mit Wasserstoff-freiem LOHC zurück.

Wasserstoff aus Afrika also könnte das Problem, dass in Deutschland mehr Energie verbraucht als produziert wird, auf klimaneutrale Weise lösen und gleichzeitig Regionen vor Ort mit Elektrizität versorgen und damit zu einer wirtschaftlichen Entwicklung beitragen.

Detailfragen noch offen

Die Projektskizze für das neue Jülicher Helmholtz-Cluster besteht aus zwei Teilen, das Wasserstoff-Innovationszentrum und die Wasserstoff-Modellregion. Im Innovationszentrum, das im FZJ eingerichtet wird, erfolgt die neu strukturierte Grundlagenforschung, welche die LOHC-Technologie in den Mittelpunkt stellt. „Mit einer langfristigen Förderung von 30 Millionen Euro pro Jahr soll die Innovationspipeline immer wieder neu befeuert werden. Auch über die zehn Jahre hinaus, die wir als Förderzeitraum angesetzt haben“, erklärt Marquardt. Die Forscher sollen hier ständig neue Impulse aussenden. Die werden, so ist die Idee, im zweiten Teil des Clusters außerhalb des FZJ aufgegriffen. Das ist die sogenannte Modellregion, in der der Beweis angetreten werden soll, dass die Wasserstoff-Technologien, die vom FZJ und seinen Kooperationspartnern entwickelt worden sind, auch im großen Maßstab funktionieren.

Viele Detailfragen sind noch offen. Die wichtigste ist wohl die nach der langfristigen Finanzierung über die Dauer der Förderung hinaus. 40 Millionen Euro sind jährlich für die Modellregion geplant. Damit ist die Wasserstoffregion Rheinisches Revier nicht nur eine Wissenschafts- und Innovationsregion, sondern auch eine Demonstrationsregion. „Die große Aufgabe können wir am Forschungszentrum nicht allein stemmen. Sie kann nur gelingen, wenn wir uns mit vielfältigen Kooperationspartnern unterschiedlicher Kompetenzen arbeitsteilig aufstellen und die bereit gestellten Fördermittel gemeinsam effektiv nutzen“, sagt Marquardt.

Für die Demonstrationsprojekte sucht das FZJ Partner: Kommunen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen. Letztere sollen nicht nur von den Fördergeldern profitieren, sondern zusätzlich auch eigenes Kapital mit einbringen, damit die Strahlkraft der Innovationsregion zunimmt. So könnte dann auch die Gretchenfrage des Strukturwandels beantwortet werden – nämlich wie die wegen des Braunkohleausstiegs wegfallenden Arbeitsplätze mit neuen aufgewogen werden können. „Wenn ich einen Elektrolyseur installiere oder eine Wasserstofftankstelle betreibe, dann brauche ich neben Ingenieuren und Technikern auch Elektroniker und Schlosser“, gibt Marquardt die Antwort.