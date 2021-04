Statistik : In NRW wurden 2020 deutlich mehr Wohnungen genehmigt

Am stärksten stieg die Zahl der Genehmigungen in neu errichteten Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Interaktiv Aachen/Düsseldorf Trotz der Corona-Krise sind im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Wohnungen genehmigt worden als ein Jahr zuvor.

Insgesamt gaben die Bauämter im bevölkerungsreichsten Bundesland grünes Licht für 61.849 Wohnungen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das waren 4596 oder 8 Prozent mehr als im Jahr 2019.

Am stärksten stieg die Zahl der Genehmigungen in neu errichteten Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen. Sie erhöhte sich um 10,4 Prozent auf 34.609. In Zweifamilienhäusern stieg die Genehmigungszahl um 8,5 Prozent auf 3884 Wohnungen. Dagegen verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen in Einfamilienhäusern um 3,8 Prozent auf 12.996.