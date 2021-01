Corona-Krise : Im Modehandel rollt die Insolvenzwelle

Info

Adler unterhält auch eine Filiale in Aachen. Am Standort in der Nähe des Tivoli sind 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Der Geschäftsbetrieb werde unverändert weitergeführt, teilte die Unternehmensleitung in Haibach bei Aschaffenburg auf Anfrage mit. Es sei geplant, sämtliche Standorte in Deutschland – also auch den in Aachen – nach dem 31. Januar wieder zu öffnen.

Die Corona-Krise hatte zuvor mehrere andere Modefilialisten hart getroffen. So stellte auch die 1882 in Aachen gegründete Kette Appelrath Cüpper im vergangenen Jahr einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie. Das Verfahren konnte Anfang Januar beendet werden, ein österreichischer Investor stieg ein, alle 16 Filialen mit rund 900 Beschäftigten bleiben erhalten.

Auch die Bekleidungshaus-Kette Sinn, die ebenfalls in Aachen vertreten ist, geriet im Zuge der Pandemie in Schieflage. Ein Schutzschirmverfahren wurde im Oktober 2020 nach fünf Monaten erfolgreich beendet, alle 23 Niederlassungen wurden gerettet. (red)