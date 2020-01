Schock für Belegschaft : Hutchinson Aachen schließt, 500 Mitarbeiter verlieren Jobs

Aachen Die Nachricht ist für die Mitarbeiter ein Schock: Das Aachener Werk des Automobilzulieferers Hutchinson wird nach Informationen unserer Zeitung spätestens Ende 2020 geschlossen. Rund 500 Jobs gehen verloren.

Das Schreiben aus der Deutschlandzentrale des französischen Weltkonzerns (43.000 Mitarbeiter, vier Milliarden Euro Umsatz) in Mannheim umfasst nur ein paar läppische Zeilen. Doch die haben es in sich. Adressiert ist es an den Betriebsratsvorsitzenden in Aachen.