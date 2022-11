Energiepreise : Handwerker fordern 50 Prozent Rabatt auf den Gasabschlag

Euskirchen Bis zu 300 Prozent mehr müssen Unternehmen für Gas bezahlen, erklärt der Präsident der Handwerkskammer Aachen. Er fordert 50 Prozent Rabatt für Betriebe, bis die Gaspreisbremse greift.

Kein Branchentreffen von Handwerk und Industrie kommt derzeit ohne das Thema Energiepreise aus. Die Vollversammlung der Handwerkskammer Aachen (HWK) am Mittwoch in Euskirchen machte da keine Ausnahme. „In vielen energieintensiven Betrieben brennt die Hütte in Anbetracht der extrem steigenden Gas- und Energiepreise. Viele Unternehmen haben zuletzt Briefe von ihren Versorgern mit Preissteigerungen von bis zu 300 Prozent erhalten“, betonte Marco Herwartz, Präsident der Handwerkskammer Aachen.