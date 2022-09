Nach Hakle-Insolvenzantrag : Papierhersteller klagen über Kostendruck

Die Zentrale Hakle-Zentrale in Düsseldorf. Die Firma hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Foto: dpa/Wolf von Dewitz

Düsseldorf Nach dem Insolvenzantrag des traditionsreichen Düsseldorfer Toilettenpapierherstellers Hakle warnt die Papierindustrie vor den Folgen der dramatisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise für die Branche.

„Die gesamte Papierindustrie steht unter enormem Kostendruck“, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes „Die Papierindustrie“, Gregor Geiger, am Dienstag. Wichtig sei es in dieser Situation, dass die Papierhersteller die gestiegenen Kosten an den Handel weitergeben könnten.